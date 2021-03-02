金球最佳導演… 趙婷自在放飛 否認國企爹身家數十億美元

趙婷憑作品「游牧人生」獲得金球獎最佳影片大獎（劇情組）。 （路透）

現年38歲的趙婷 ，以「游牧人生」（Nomadland，或譯無依之地）成為繼李安後第二位獲得金球獎最佳導演的華人，也是芭芭拉史翠珊（(Barbra Streisand)）後第二位金球獲獎女性導演，該片亦榮登戲劇類最佳影片，並視為問鼎奧斯卡主要獎項的大熱門。

大出鋒頭的趙婷並未盛裝，只穿上T恤、梳兩條辮子就發表得獎感言，樸實得不像浮誇奢華的「影劇圈人士」。

宋丹丹是繼母 被當星二代

趙婷在中國 北京出生，父親是投資管理公司董事長，和在醫院服務的母親離婚後，娶了知名女星宋丹丹，因此在人們心目中有「星二代千金」的既定印象。

由於趙父曾任多間國企總經理，網上更多次傳出其身家超過數十億美元，趙婷上月底接受外媒訪問時，首度否認聞，直言「這是假新聞，不是真的。我父親不是億萬富豪。如果是真的話，我希望他們能支付我的助學貸款或房產抵押。感覺我上一次看到這種流言可能是在哪家的中國小報上，因為父親跟我繼母結了婚，她是中國的一個喜劇演員。」她表示報導跟她的真實生活相差甚遠：「有點好笑。」

紐約酒吧打工 影響深遠

趙婷當時說，她自己上大學申請助學貸款，畢業後更要在五至六年內按月還款。此外，她更自爆自己要抵押房產來籌募拍攝經費。而她入讀紐約大學 時，還曾在紐約某酒吧工作。她認為這段經歷對她影響非常深遠：「使我從一個很自大的人變得謙遜很多。我至今仍感激那段時光。」

事實上，趙婷16歲、還不太會講英語就被送到倫敦念書，一路上靠自身的適應力融入西方社會，連繼母宋丹丹都不知道她曾經過著缺錢、靠學生貸款念完紐約大學碩士的日子。

據了解，少年時期的趙婷非常反叛，喜歡畫漫畫、寫同人小說及看電影，有指王家衛的「春光乍洩」對她影響深遠。趙婷坦言小時候就像野孩子，父母從未停止讓她做真實的自己。

還沒到歐美前，趙婷是看著「第六感生死戀」、「修女也瘋狂」等片長大，雖然一開始在美國並不是學電影，由於受李安和王家衛很大影響，轉向影視創作的路，當她進入好萊塢後，也沒有隨波逐流，反而非常接地氣。

別人主場得獎 激勵中國孩子

得知趙婷獲獎，宋丹丹忍不住在社群網站上道賀，稱她每一個新的獎項都超出他們想像，16歲才出國求學的女生，在人家的主場拚人家的強項，創造這樣的紀錄，會激勵無數中國孩子。

趙婷首部電影為「哥哥教我唱的歌」，於2015年在聖丹斯電影節和坎城影展首映。她第二部電影「再生騎士」在第70屆坎城影展的導演雙周單元獲藝術貢獻獎，被視為近幾年來最受矚目及肯定的新銳女導演。其後趙婷拿下了「游牧人生」和「永恒族」的片約。

「游牧人生」講述一名老婦每年定期在北美各地從事不同的工作維持生活，有如現代游牧民族，風格淡雅、詩意，去年已獲威尼斯影展最佳影片金獅獎。