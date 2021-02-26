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老戲骨楊立新合體楊玏 父子同框顏值像複製

娛樂新聞組／綜合報導
老戲骨楊立新（左）難得與兒子楊玏同框。（取材自微博）
老戲骨楊立新（左）難得與兒子楊玏同框。（取材自微博）

中國男演員楊玏工作室，近日在網上曬出一段老戲骨楊立新與兒子楊玏合體拍大片的視頻，引發網友們熱議。

貓眼娛樂報導，視頻中父子倆都穿著白色的襯衫，同穿著一件黑色外套，已經63歲的楊立新狀態很不錯，很認真配合著拍照，精神氣看起來很足，絲毫不像60多歲的老人，一旁的楊玏狀態也很好，與老爸合作超默契，兩個人都長相十分的相似，就像是複製一般。

不少網友紛紛表示楊立新看起來十分年輕，還有網友則稱讚「都是實力派好演員，支持二位」、「老楊的氣質＋小楊的顏值，完美」。

子承父業的楊玏在演藝這條路上發展得很不錯，此前因為出演「三十而已」獲得了不小的熱度，隨後還傳出了與劇中合作女演員毛曉彤的戀情，有網友發現兩個人某社交平台上的帳號頭像很像是情侶頭像，甚至還傳出楊玏的父親楊立新有意為楊玏和毛曉彤牽線的消息。

出道多年的楊玏出演了不少作品，此前一部「大丈夫」讓他打開了知名度，並憑藉該劇獲得了國劇盛典最佳新人男演員獎，最近又因為參演的電視劇「流金歲月」的播出，獲得了更大的曝光率。

身為老戲骨的楊立新出演的作品就更加數不勝數，不久前他出演的「大江大河2」播出，其在劇中飾演水書記，演技出色。

中國

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