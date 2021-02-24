范冰冰凸腹懷孕？7字妙回應大展高情商

范冰冰因小腹隆起再遭傳懷孕。（取材自微博）

中國 女星范冰冰 2018年因陰陽合同問題導致演藝事業中斷，力求復出的她，近期遭曝光一組廣告側拍照，卻被發現「小腹稍微隆起」，而范冰冰本人也在微博 上自嘲回應了。

噓！星聞報導，近期范冰冰在拍攝廣告時穿上長洋裝，現場照片中見她微微舉起手並轉側身，衣服的超貼身材質，完全展現出她的身材曲線，也明顯能看出她的「小腹微微凸起」，讓網友瘋狂猜測「這是胖了還是懷孕了」，事實上這也不是范冰冰第一次因為「小腹」被傳懷孕了。

而范冰冰親自於微博上轉發圖片，並以7個字自嘲回應懷孕消息，在發文裡寫著「還好，臉還是小的」，短短幾個字就大展自己的高情商，看見大方闢謠的范冰冰，網友們也紛紛在底下留言「笑死我了！！」、「姐姐太可愛了吧」、「姐姐好美，臉好小」。

這幾張狗仔在范冰冰的拍攝現場捕捉到發福照，范冰冰小腹明顯隆起，像一座小丘陵，手臂看起來也較壯，與過往纖細、窈窕的狀態有很大的落差。照片流出後，留言區掀起熱烈討論，「胖了的游泳圈，懷孕要挺一點」、「不是那種大肚皮的形狀」，不過也有網友認為縱容自己的肚子胖成這樣，「很像懷孕耶」。

據悉，范冰冰的身材變化就常被大眾關切，曾有網友把范冰冰PS成有雙下巴，開玩笑警告：「或許你該控制一下，經常晚上發吃的，你以後自拍就是這個樣子！」發文果真釣出本尊，親自轉發到自己的微博，自嘲：「你，為什麼要發我原圖！」大方又幽默的個性超圈粉。