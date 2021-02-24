我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖：全美新冠死亡破50萬 紐約州確診破160萬

紐森簽了！加州76億紓困金 哪些人有資格領？

范冰冰凸腹懷孕？7字妙回應大展高情商

娛樂新聞組／綜合報導
范冰冰因小腹隆起再遭傳懷孕。（取材自微博）
范冰冰因小腹隆起再遭傳懷孕。（取材自微博）

中國女星范冰冰2018年因陰陽合同問題導致演藝事業中斷，力求復出的她，近期遭曝光一組廣告側拍照，卻被發現「小腹稍微隆起」，而范冰冰本人也在微博上自嘲回應了。

噓！星聞報導，近期范冰冰在拍攝廣告時穿上長洋裝，現場照片中見她微微舉起手並轉側身，衣服的超貼身材質，完全展現出她的身材曲線，也明顯能看出她的「小腹微微凸起」，讓網友瘋狂猜測「這是胖了還是懷孕了」，事實上這也不是范冰冰第一次因為「小腹」被傳懷孕了。

而范冰冰親自於微博上轉發圖片，並以7個字自嘲回應懷孕消息，在發文裡寫著「還好，臉還是小的」，短短幾個字就大展自己的高情商，看見大方闢謠的范冰冰，網友們也紛紛在底下留言「笑死我了！！」、「姐姐太可愛了吧」、「姐姐好美，臉好小」。

這幾張狗仔在范冰冰的拍攝現場捕捉到發福照，范冰冰小腹明顯隆起，像一座小丘陵，手臂看起來也較壯，與過往纖細、窈窕的狀態有很大的落差。照片流出後，留言區掀起熱烈討論，「胖了的游泳圈，懷孕要挺一點」、「不是那種大肚皮的形狀」，不過也有網友認為縱容自己的肚子胖成這樣，「很像懷孕耶」。

據悉，范冰冰的身材變化就常被大眾關切，曾有網友把范冰冰PS成有雙下巴，開玩笑警告：「或許你該控制一下，經常晚上發吃的，你以後自拍就是這個樣子！」發文果真釣出本尊，親自轉發到自己的微博，自嘲：「你，為什麼要發我原圖！」大方又幽默的個性超圈粉。

范冰冰因小腹隆起再遭傳懷孕。（取材自微博）
范冰冰因小腹隆起再遭傳懷孕。（取材自微博）

范冰冰 微博 中國

上一則

林志玲、AKIRA合體賣茶 至少35萬美元落袋

下一則

「先打掃才退房」李湘怒喊告 房東再打臉

延伸閱讀

黑白集／神胎妖言VS.疫苗謊言 誰在無中生有

黑白集／神胎妖言VS.疫苗謊言 誰在無中生有

土耳其狠夫疑詐保害死孕妻 2人走向懸崖邊影片曝光

土耳其狠夫疑詐保害死孕妻 2人走向懸崖邊影片曝光
相隔23年！林心如再扮格格一樣美 網友：歲月去哪了？

相隔23年！林心如再扮格格一樣美 網友：歲月去哪了？
范冰冰瘦成錐子臉 被酸「以為是網紅」

范冰冰瘦成錐子臉 被酸「以為是網紅」

熱門新聞

永遠的小龍女陳玉蓮(左)年初二到香港友人家拜年，仍是氣質高雅。圖／摘自臉書

最美小龍女年初二現身香港 61歲陳玉蓮真面目太驚人

2021-02-16 16:43
黃曉明爆夜店美女圍繞照，與Angelababy婚變傳聞再起。（取材自微博）

被爆過年上夜店、找美女陪酒…黃曉明回應了

2021-02-17 20:04
辛龍至今仍未走出喪妻之痛。（本報資料照片）

辛龍揮別喪妻之痛？神隱近5月首發文

2021-02-15 02:26
吳秀波、陳昱霖。(取材自微博)

搞父女戀出軌 形象大崩 吳秀波傳不再演戲了

2021-02-18 22:56
王菲。圖／摘自臧鴻飛微博

51歲王菲近照曝光 真面目引發激烈討論

2021-02-16 12:20
劉德華透露陪女兒在家網上上課，自嘲似重新開始讀書，不過因為陪讀書的關係，有時也會忍不住罵女兒。（圖：台灣映藝提供）

劉德華陪女兒上網課 天王也忍不住發脾氣

2021-02-19 10:32

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
華爾街日報:新證據顯示首批病例確診前 病毒已在中國傳播

華爾街日報:新證據顯示首批病例確診前 病毒已在中國傳播
余茂春：中國自己沒底線 別人發聲卻是踩紅線？

余茂春：中國自己沒底線 別人發聲卻是踩紅線？
特斯拉-比特幣-方舟連鎖下跌 投資人麻煩來了？

特斯拉-比特幣-方舟連鎖下跌 投資人麻煩來了？

暢行國際需要的新冠免疫護照 3月正式上線

暢行國際需要的新冠免疫護照 3月正式上線
伍茲開的休旅車救了他？車子翻了幾圈內部無損

伍茲開的休旅車救了他？車子翻了幾圈內部無損