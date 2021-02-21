李菲兒十幾年沒代表作 直面短板覺得現在自己很棒

李菲兒被指十幾年來幾乎沒有任何代表作。（取材自微博）

隨著綜藝節目「乘風破浪的姐姐」第二季的熱播，藝人李菲兒再次進入大家的視線中。李菲兒演戲出道很早，但是十幾年來卻幾乎沒有任何代表作，這也讓網友們表示很遺憾。

中國 娛樂網報導，在節目中李菲兒帶著名牌為自己拉票，還大方承認自己出道十幾年沒有代表作，這也引發了熱議。稍晚，李菲兒發文表示：「沒有代表作不是件光彩的事情，但我現在有勇氣直面自己的短板，有勇氣接受所有的批評建議，真覺得現在的自己很棒。」

李菲兒在2006年通過出演個人熒幕處女作「康熙秘史」，從而正式進入演藝圈。

2007年，李菲兒前往南韓 進行歌唱和舞蹈培訓，回國之後則是作為演員發展，出演過「鹿鼎記」 、「鎖清秋」、「幸福的麵條」等。

●被「演員3」淘汰 李夢：如釋重負

網易娛樂報導，另一位演員李夢則在最新一季「我就是演員3」被淘汰，發長文告別舞台：「終於被淘汰了，一直很焦慮它的到來，等到真正發生的時候反而覺得很平靜，有一種如釋重負的感覺。」同時感謝了導師、合作夥伴以及台前幕後的工作人員。

李夢因為出演了「隱秘的角落」中的「王瑤」一角而被觀眾所熟知，在參加「我就是演員3」之後被扒出此前曾在劇組耍大牌，在網絡上引發不小的爭議。