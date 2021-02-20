為再婚提親？李亞鵬陪小19歲彝族女友返鄉過年

李亞鵬與女友海哈金喜同框合影（取材自微博）

王菲 前夫李亞鵬去年被爆與小19歲的彝族模特兒海哈金喜交往，戀情曝光後更不時被指好事將近。最近李亞鵬又被爆料在農曆新年時，陪女友回四川過節，疑似順道提親。

近日，有網民在微博曬出李亞鵬和海哈金喜的多張合照，並寫道「歡迎我鵬哥回家過年」，定位顯示在昆明。照片中，兩人雖沒有親密舉動，但穿著一白一黑的情侶裝造型，更有一張坐定的合照。此外，李亞鵬身穿連帽衛衣入境，比過去年輕不少，讓網友稱讚兩人有夫妻相；也有網友稱讚海哈金喜的顏值，與王菲空靈脫俗的氣質有幾分相像。

李亞鵬和海哈金喜穿著一白一黑的情侶裝。（取材自微博）

據悉，此次兩人同框合影也是別有它因，兩人住所是李亞鵬與朋友開設的禪意酒店，有網友推測海哈金喜此次出鏡，是為李亞鵬站台宣傳。據了解，這家酒店最低房間標準在千元以上，最高規格的房間高達3880元人民幣 （598美元 ），即便如此，房間仍供不應求，已經成為當地頗有名氣的網紅聖地。

此外，情人節當日李亞鵬與海哈金喜還現身酒吧，當天李亞鵬在酒吧以歌寄情高調表白女友，聲情並茂、一展歌喉，儼然是熱戀期間的精神小伙。而後有網友爆料兩人穿情侶裝在雲南騎行。