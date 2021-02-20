我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：全美確診逾2800萬 破49萬死

2月頭18天 加州新冠死亡已破7000人

為再婚提親？李亞鵬陪小19歲彝族女友返鄉過年

娛樂新聞組／綜合報導
李亞鵬與女友海哈金喜同框合影（取材自微博）
李亞鵬與女友海哈金喜同框合影（取材自微博）

王菲前夫李亞鵬去年被爆與小19歲的彝族模特兒海哈金喜交往，戀情曝光後更不時被指好事將近。最近李亞鵬又被爆料在農曆新年時，陪女友回四川過節，疑似順道提親。

近日，有網民在微博曬出李亞鵬和海哈金喜的多張合照，並寫道「歡迎我鵬哥回家過年」，定位顯示在昆明。照片中，兩人雖沒有親密舉動，但穿著一白一黑的情侶裝造型，更有一張坐定的合照。此外，李亞鵬身穿連帽衛衣入境，比過去年輕不少，讓網友稱讚兩人有夫妻相；也有網友稱讚海哈金喜的顏值，與王菲空靈脫俗的氣質有幾分相像。

李亞鵬和海哈金喜穿著一白一黑的情侶裝。（取材自微博）
李亞鵬和海哈金喜穿著一白一黑的情侶裝。（取材自微博）

據悉，此次兩人同框合影也是別有它因，兩人住所是李亞鵬與朋友開設的禪意酒店，有網友推測海哈金喜此次出鏡，是為李亞鵬站台宣傳。據了解，這家酒店最低房間標準在千元以上，最高規格的房間高達3880元人民幣（598美元），即便如此，房間仍供不應求，已經成為當地頗有名氣的網紅聖地。

此外，情人節當日李亞鵬與海哈金喜還現身酒吧，當天李亞鵬在酒吧以歌寄情高調表白女友，聲情並茂、一展歌喉，儼然是熱戀期間的精神小伙。而後有網友爆料兩人穿情侶裝在雲南騎行。

王菲 人民幣 美元

上一則

曾傳腦梗離世… 84歲謝賢曝近況「燦笑貼臉」女星

下一則

吳秀波出軌人設崩塌 傳復出無望「不再當演員了」

延伸閱讀

不滿女友與閨蜜單獨度假 新州獄警將兩人槍斃

不滿女友與閨蜜單獨度假 新州獄警將兩人槍斃
星二代李嫣、小蘋果穿比基尼 網讚青春氣場不輸超模

星二代李嫣、小蘋果穿比基尼 網讚青春氣場不輸超模
王菲頂招牌短髮露面 網友驚：51歲依舊少女

王菲頂招牌短髮露面 網友驚：51歲依舊少女
51歲王菲近照曝光 真面目引發激烈討論

51歲王菲近照曝光 真面目引發激烈討論

熱門新聞

辛龍至今仍未走出喪妻之痛。（本報資料照片）

辛龍揮別喪妻之痛？神隱近5月首發文

2021-02-15 02:26
永遠的小龍女陳玉蓮(左)年初二到香港友人家拜年，仍是氣質高雅。圖／摘自臉書

最美小龍女年初二現身香港 61歲陳玉蓮真面目太驚人

2021-02-16 16:43
黃曉明爆夜店美女圍繞照，與Angelababy婚變傳聞再起。（取材自微博）

被爆過年上夜店、找美女陪酒…黃曉明回應了

2021-02-17 20:04
胡因夢曾在台灣影壇當紅搶手。（本報系資料照片）

「台灣第一美人」胡因夢 當年進軍國際 戲分慘被大刪

2021-02-14 19:45
賈玲。（取材自豆瓣電影）

5天票房破18億人民幣！賈玲成為中國票房最高女導演

2021-02-15 21:57
吳秀波、陳昱霖。(取材自微博)

搞父女戀出軌 形象大崩 吳秀波傳不再演戲了

2021-02-18 22:56

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
劉德華陪女兒上網課 天王也忍不住發脾氣

劉德華陪女兒上網課 天王也忍不住發脾氣
祕不發喪8個月？中國遲到宣布「中印肉搏戰」解放軍4死

祕不發喪8個月？中國遲到宣布「中印肉搏戰」解放軍4死
為何上火星？怎麼到火星？要探索什麼？ 火星任務大解謎

為何上火星？怎麼到火星？要探索什麼？ 火星任務大解謎
被黑壓壓擠滿河灘的外軍埋伏...中揭去年中印衝突細節

被黑壓壓擠滿河灘的外軍埋伏...中揭去年中印衝突細節
外國人赴華 中國駐舊金山總領事館公告新限制

外國人赴華 中國駐舊金山總領事館公告新限制