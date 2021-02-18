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過年沒陪Baby？ 黃曉明爆泡夜店美女陪喝

娛樂新聞組／綜合報導
黃曉明爆夜店美女圍繞照，與Angelababy婚變傳聞再起。（取材自微博）
黃曉明爆夜店美女圍繞照，與Angelababy婚變傳聞再起。（取材自微博）

黃曉明和Angelababy屢傳婚變，過年期間疑似各忙各的，黃曉明被爆泡夜店，美女圍繞陪喝酒。

ETtoday報導，微博16日流傳數張黃曉明現身夜店的偷拍照，爆料者稱同場有多名美女相陪，他身邊也坐著一名黑色長髮美女，兩人雖沒有親密舉動，卻也沒刻意保持距離，而他則是面無表情地一手撐著下巴，照片曝光後引起極大討論，也惹來抨擊聲浪。

有網友認為，該照片應該是舊照，且無法證實拍攝時間點，希望輿論不要再針對黃曉明和Angelababy。事實上，黃曉明和Angelababy交往後不只一次上夜店，2015年在熱戀期被拍到一次，2017年Angelababy懷孕時也去過一次，2019年兒子生日時也上夜店，因此惹得許多網友諷刺：「記得回家要消毒才能抱兒子啊。」

對於網傳黃曉明過年現身夜店、找美女陪酒等傳聞，「黃曉明工作室」17日晚間發聲明闢謠，表示都是不實消息，聲明中稱黃曉明自2月4日進組拍攝電影後，僅除夕當天有回老家探望家中長輩，初一就返回劇組工作，爆料指他過年現身夜店並是根本不存在的事。聲明同時也對報導中稱黃曉明多年前就去夜店一事，重申非事實，並表示當時就已經澄清過，所去之處非夜店，也僅是普通朋友聚會。

黃曉明上夜店照瘋傳。（取材自微博）
黃曉明上夜店照瘋傳。（取材自微博）

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