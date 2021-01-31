陳翔偷吃喊冤 毛曉彤再曝錄音檔「補槍」

毛曉彤在網路上曝光當年陳翔與江鎧同被捉姦的錄音檔。（取材自微博）

主演熱播劇「三十而已」的毛曉彤，近來因為前男友陳翔日前被拍到有新戀情，因此過去與陳翔、江鎧同之間的三角關係，再度被翻出來討論，因為當時江鎧同被認為是陳翔與毛曉彤之間的小三，這讓陳翔忍不住跳出來回應否認自己有出軌，而江鎧同也發聲否認自己是小三，另一方面毛曉彤這邊則公開兩段當時與陳翔的電話錄音，打臉兩人的說法。

陳翔被諷「可能就真是太想紅了」。（取材自微博）

毛曉彤兩段電話錄音，一段是在2017年10月初，當時毛曉彤到陳翔住處收拾東西時，意外撞見陳翔上半身沒穿衣服，而江鎧同則躲起來，陳翔堅稱這一切只是巧合、誤會，他與江鎧同準備要去護膚，回來只是要換件衣服，在找衣服穿時，毛曉彤就剛好來了，不過毛曉彤完全不相信陳翔的說法；另一段錄音是在2017年10月底陳翔參加的實境節目播出期間，因為當時陳翔在節目中哭訴自己分手成單身，毛曉彤質疑陳翔是不是早就設好的局，但陳翔表示這不是兩人可以阻礙，暗指是節目刻意剪輯成這樣，但毛曉彤質疑這些話都是他親口說的，如他沒說節目組怎麼會這樣，陳翔再辯稱這可以事後配音，不過毛曉彤完全不信他的鬼話。她不懂陳翔為何會變這樣，懷疑對方是否太想紅。

江鎧同曾發聲否認自己是小三。（取材自微博）

網友聽了錄音後大都力挺毛曉彤，「突然覺得毛曉彤邏輯清晰，質問有理有據，鏗鏘有力，被圈粉了」、「所以雷神之錘，女方這個時候才放出來已經仁至義盡了」、「毛曉彤最後一句完全正確，他可能就真是太想紅了，毛曉彤全程條理清晰，陳翔全程不知道在說什麼」。