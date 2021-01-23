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陳志朋選秀被笑該減肥 1個月狠甩10公斤「變A4腰」

娛樂新聞組／綜合報導
陳志朋近來努力瘦身，一個月甩肉10公斤。(取材自微博)
陳志朋近來努力瘦身，一個月甩肉10公斤。(取材自微博)

「小虎隊」成員陳志朋2019年在時裝周走秀時，大方露出肥肥大肚腩，當時被不少網友直接點名該減肥了，此後他就一直努力控制體重。近日陳志朋公開瘦身成果，已經達到「A4腰」的境界。

陳志朋日前突然上傳一張照片，照片中的他穿著黑色緊身上衣，手中拿著一張紙，並發文寫道：「已經A4腰了嗎？」暗示自己似乎瘦身有成。網友也直呼：「顏值還在，厲害厲害」、「太勵志了啊」、「等你的馬甲線展示」，但也有網友持反對意見提醒：「健康第一」、「這不是健康，這是自虐啊」、「你也對自己太狠了，對自己更善良一點吧」。

事實上，陳志朋從去年底就開始努力運動、控制飲食，也時常在微博上分享自己的瘦身菜單與照片，每一次更新都讓網友們相當驚訝。而他月前參加綜藝節目「追光吧哥哥」，首集就被主持人金星笑說該減肥，讓他更加發憤健身，地獄式瘦身甩了10公斤。

有許多網友好奇陳志朋如何瘦身，他公開自己的減肥秘訣，包括吃生菜不加醬、水煮蛋只吃蛋白、吃飯或麵等澱粉類會淋上大量的醋但僅吃兩口，甚至有時候早晚各一顆蘋果，他也淡定地說，「胃有點食物就OK啦」。

陳志朋在小虎隊解散後，在2011年曾發行單曲「明天」，當時也創下相當亮眼的銷售成績，甚至讓他獲得「年度最佳全球首播歌曲獎」和「年度最佳影視歌手」的大獎，因此不少粉絲都期待他能在「追光吧哥哥」脫穎而出。

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