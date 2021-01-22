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《鄭爽的書》遭限時下架 內容曾提「生命很神聖」

娛樂新聞組／綜合報導
鄭爽的書被出版社要求下架。（取材自微博）
鄭爽的書被出版社要求下架。（取材自微博）

中國女星鄭爽被爆代孕生娃又棄養醜聞，隨後遭到官媒央視、廣電總局點名「劣跡藝人」，不僅形象全毀，演出相關劇集、綜藝節目陸續傳出下架消息。她過去發表的自傳「鄭爽的書」，21日也被出版商發函通知各大書店下架。

新浪網貼出一張出版社發函，內容提及「鄭爽的書」需做下架處理，「請協助安排於2021年1月31日前完成圖書下架工作。」即日起為期10天給各大書店、經銷商做下架處理。

「鄭爽的書」在書中一段對新生命的看法，回憶自己剛出生的畫面如此美好，「你們抱過一個剛出生的嬰孩嗎？粉撲撲的臉蛋，白裡透紅的身子，甚至皺成一團的拳頭般大小的臉都讓人捨不得觸碰。當你和她握手的那一瞬間，好像一切都明朗了起來。我能想到我出生的那一刻，所有親人對我的期待和愛。現在我常常想知道那個瞬間，睜開眼的那一刻，我是怎樣的心情？」

書裡還寫道：「想來生命是一個很神聖的東西，混沌的萬物，廣闊的宇宙，我們是滄海一粟，卻仍舊被賦予擁抱太陽的權利」。

不少網友紛紛表示：「現在再回頭看鄭爽的這本書，還覺得挺諷刺的。」

「鄭爽的書」2017年出版時，用了超大篇幅描寫前男友，主動公開與前男友私戀愛中的「100件小事」，包括「我們一起研究所有食物的熱量」、「開車的時候永遠握著我的手」、「我甚至喜歡被你在公共場合親吻」等戀愛細節。

歌手胡彥斌曾在微博承認鄭爽書裡寫的就是他，「從來沒想過有人會把我寫進書裡，這一刻忘了我是誰，只為支持你。」

鄭爽的書被出版社要求下架。（取材自微博）
鄭爽的書被出版社要求下架。（取材自微博）

鄭爽 書店 中國

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