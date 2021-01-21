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章子怡穿幫糗大 古裝配球鞋 挨諷置入嗎？

娛樂新聞組╱綜合報導
章子怡主演的「上陽賦」開播以來話題不斷。(取材自微博)
章子怡主演的「上陽賦」開播以來話題不斷。(取材自微博)

影后章子怡主演的「上陽賦」出現嚴重穿幫鏡頭！網友發現古代場景竟出現運動鞋，網友忍不住酸「是置入嗎？」

網易娛樂報導，「上陽賦」播出以來話題不斷，最新一集演到章子怡回娘家探望哥哥，哥哥一見到章子怡直接將她整個人抱起，只見章子怡雖穿著古代裙裝，但腳上卻是現代運動鞋，穿幫畫面相當明顯。「上陽賦章子怡運動鞋穿幫」因此登上微博熱搜。

有網友開始扒章子怡腳下的運動鞋品牌，發現是來自於義大利奢侈品集團，網友紛紛吐槽「這也太明顯了，導演看不到」、「剪輯師睡昏了吧」、「拍得好清楚」，甚至有人酸「這是有廣告合作？帶貨？」

貓眼娛樂報導，網友們批評「說好的製作精良奧斯卡團隊呢？」「哇！製作精良，是誰的鍋？」還沒看過劇的人反問「這是穿越劇嗎？」

報導稱，其實「上陽賦」的穿幫鏡頭遠不止章子怡穿運動鞋這一處，還不乏高科技穿越過去的水泥地。

「上」劇官方緊急發聲明向觀眾及章子怡致歉，並解釋穿幫鏡頭來源。稱那場戲應為現場花絮素材，不應出現在正片當中。

另外，41歲章子怡飾演15歲少女，備受爭議，不少觀眾認為章子怡已生過兩個孩子，再演少女非常違和，章子怡本人也向「上陽賦」劇組喊話，不要再營銷她的少女感，她很清楚自己與「少女」兩個字已經沒有任何關係了。

章子怡在「上陽賦」中腳踩運動鞋的鏡頭被網友PO出。(取材自微博)
章子怡在「上陽賦」中腳踩運動鞋的鏡頭被網友PO出。(取材自微博)

義大利 導演 奧斯卡

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