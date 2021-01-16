出生即C位？出道遭質疑 姚安娜：為何大家只喜歡姊姊孟晚舟

姚安娜23歲生日當天宣布出道。（取材自微博）

任正非小女兒姚安娜在23歲生日當天官宣出道。不少網友認為她「出生即是C位」，酸「好好當公主不行嗎」，面對質疑，姚安娜回應「我並沒有覺得我是所謂的公主，我也需要是為了追求自己的夢想和理想而付出努力。」

網易娛樂報導，姚安娜簽約天浩盛世宣布出道那天，正好是她的23歲生日。宣布出道後，姚安娜因為國籍問題遭到網友群嘲，她的原名「姚思為」也被曝光，網友們紛紛嘲諷她改名是為了加入美國 國籍。

姚安娜闢謠稱，自己只有大學的三年半在美國住過，是雲南昆明出生的土生土長的中國 人，也不知道為什麼網上的人都說自己是美國籍，「我是中國護照、中國戶口、中國身份證。」

姚安娜在出道紀錄片公開還提到了姊姊孟晚舟 ，說自己經常看到網絡上的一些評論，一開始很難過，不明白大家為什麼喜歡姊姊孟晚舟，卻不喜歡自己。

而針對「名媛」、「富二代」等標籤和網上種種質疑，姚安娜坦言自己不想活在別人的評價和定義中，會把質疑當作前進的動力，「每個人都會得到肯定，也會面臨質疑，我能做的只是做好我自己。」

姚安娜表示，現階段還是希望可以通過努力，讓大家想到姚安娜的時候，第一個想到的是她作為一個藝人給大家帶來的作品，「而不是我其他的一些東西」。