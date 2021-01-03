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遭冷凍吃老本…黃心穎傳擬與經紀公司解約

娛樂新聞組／綜合報導
黃心穎(左)與許志安(右)傳出不倫戀，讓兩人聲勢直落。（取材自Instagram）
黃心穎(左)與許志安(右)傳出不倫戀，讓兩人聲勢直落。（取材自Instagram）

31歲香港女星黃心穎前年4月與許志安在車上激吻，讓兩人聲勢重挫，如今已過一年多，許志安獲妻子鄭秀文原諒後預備復出，黃心穎則遠走美國，返港後低調生活。隨舊作逐一上映，黃心穎卻被經紀公司TVB冷凍，這20個月來靠積蓄生活，傳出她不甘被八年長約綁死，主動向TVB提出解約，計畫轉戰幕後。

香港01報導，黃心穎2012年港姐亞軍入行，原本備受力捧，不料發生「安心事件」，所有工作立即煞停。

事發後黃心穎曾一度遠走美國數月，更曾傳出她改英文名兼轉行做地產代理人，但深潛八個月後於2019年12月返港。

她原先拍下的三套劇集陸續播出，隨著最後一套作品「堅離地愛堅離地」終於播出，黃心穎暫時之後再無幕前現身機會。

據報導，無線藝員管理及發展部助理總經理樂易玲，之前確認黃心穎一直簽無薪請假紙放假，有指黃心穎與TVB還有八年合約，回港本想等機會復出，但一直沒有任何生機，就連「堅離地愛堅離地」宣傳海報都將她完全刪掉。

黃心穎爆出不倫戀一年多以來，公司高層未再與她接觸，期間有不少廣告客戶看準她具有話題性，紛紛找她復出，但都被TVB擋下，令她復出無望。

另有傳媒指被合約綁死的黃心穎，20個月以來靠積蓄生活，深感翻身無望，故主動向TVB要求解約，希望轉向幕後發展，這也讓她在跨年夜發文「今年真的是感受深刻」。但報導中也指出TVB願意持續釋出黃心穎的戲劇，就是為了讓她復出，重新回到螢光幕前。

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