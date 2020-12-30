劉詩詩讓倪妮坐大腿 閨密組成「為妮寫詩」CP

劉詩詩在「流金歲月」中飾演超有個性的富家千金。（圖：愛奇藝國際站提供）

中國 女星劉詩詩、倪妮主演的「流金歲月」於愛奇藝獨家首播，劇中兩人的閨密組合被形容是「為妮寫詩」CP，兩人認識多年，卻是首度合作戲劇演出，倪妮形容：「我過去一直以為劉詩詩是個特別溫柔的人，其實她私下很活潑，是個挺男孩性格的一個女孩子。」

兩人為了演出閨密，也做了許多功課，倪妮笑說：「我們倆經常想著討論閨密們平常會有什麼小動作？劉詩詩就拍拍腿說，『來！坐！』叫我坐她腿上。」

除了看劉詩詩、倪妮兩位女主角互飆演技外，本劇的男演員陣容也備受期待，包含楊祐寧、陳道明、董子健、楊玏等人。

倪妮一襲貼身紅洋裝，神仙美顏展露無遺。（圖：愛奇藝國際站提供）

楊祐寧在劇中人痞嘴壞，和劉詩詩的對手戲受到網友關注。

有趣的是，楊祐寧與劉詩詩在2012年電影 「下一個奇蹟」中就已經合作過，楊祐寧笑說：「第一次跟她合作時，她還是相當青澀的劉詩詩。」而經過多年，兩人同樣都已結婚生子，今年楊祐寧公開小孩出生喜訊時，劉詩詩也第一時間留言送上祝福。

時隔多年再度合作，楊祐寧形容：「覺得她在各方面都成長了很多，包括她的生活，和她對很多事物的看法，都相對成熟非常多。」