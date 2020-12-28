78.6萬人同在線 TFBOYS開唱破金氏紀錄

TFBOYS七周年演唱會打破金氏世界紀錄。（取材自微博）

中國 男子團體TFBOYS日前官方微博 發文稱，TFBOYS七周年演唱會打破金氏世界紀錄，創造了「單一平台最多人同時在線觀看的付費演唱會」。

北京 商報報導，公開資料顯示，TFBOYS8月在網易雲音樂上線「日光旅行」七周年演唱會，這也是該團體成立七年以來首次舉辦的全線上演唱會。據公開數據顯示，該演唱會最初在售票時後，24小時內的售票數便突破50萬張，此外在演唱會舉辦當日，最高時共有78.6萬人同時在線觀看。

從當晚演出來看，TFBOYS「日光旅行」七周年演唱會讓「黑科技」擁有了溫度。在用戶端，除了默認機位，本次演唱會也加入了三小隻的單人機位，支持切換觀看TFBOYS成員們表演時的狀態，粉絲還能夠看清楚王俊凱、王源、易烊千璽每個人臉上的表情，每個細節都盡收眼底，為樂迷帶來了區別於以往傳統演唱會的觀看與互動新體驗。

從社交媒體反饋來看，當晚「TFBOYS日光旅行演唱會」、「易烊千璽立麥」、「TFBOYS演唱會」「 TFBOYS合唱Heart」等多個話題都登上了微博熱搜，其中「 TFBOYS演唱會」話題的閱讀數近23億，討論超過200萬；後兩個話題的閱讀數也超過2億，也說明TFBOYS首場全線上演唱會獲得了粉絲們的自發安利(推薦給別人)和普遍認可，贏得了口碑和票房雙豐收。