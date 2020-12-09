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不傳訊求救黃曉明 Baby冷漠拒認已婚

娛樂新聞組／綜合報導
黃曉明和Angelababy屢傳婚變。（取材自微博）
黃曉明和Angelababy屢傳婚變。（取材自微博）

中國藝人黃曉明、Angelababy傳婚變已有多年，Angelababy懶理外界傳聞，常在微博上與網友互動，但近期兩 人互動越來越冷淡，更傳出日前Angelababy在節目上，聽到蔡徐坤暗示她「已婚」，可以傳訊息請黃曉明幫忙，但 Angelababy竟冷漠以對，傳訊息給阿姨，讓兩人的婚變傳聞又再度浮出，尷尬畫面流出掀起討論。

Angelababy參與的實境秀綜藝節目「奔跑吧！兄弟」最新一集中，請來眾多藝人要完成傳送訊息給親人的任務，看誰最快收到回覆就獲勝，由於Angelababy的父母親出遊，可能無法立即看到訊息，正當她在煩惱時，一旁的蔡徐坤便提醒她已婚，暗示她可以傳給黃曉明。沒想到Angelababy卻不回應此事，最後是改傳訊息給阿姨。

Angelababy和黃曉明結婚五年，育有三歲兒子小海綿，但屢屢傳出夫妻互動冷淡。實際上，兩人最近的互動真的越來越冷漠，先前黃曉明生日時，Angelababy竟然一反常態沒有發文祝賀，而黃曉明只曬出兒子唱生日快樂歌的音檔，完全沒出現老婆；先前黃曉明拿下金雞獎影帝時，幾乎感謝所有人，也隻字不提老婆，讓微博網友不免感慨，猜測兩人早已離婚，「都這樣了，公開不公開沒啥區別了？」、「早點公開就得了，別到時候得不償失」、「花了2億舉辦婚禮，真諷刺啊」

Angelababy與黃曉明的互動據傳越來越冷漠。（取材自微博）
Angelababy與黃曉明的互動據傳越來越冷漠。（取材自微博）

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