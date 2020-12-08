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范冰冰中國復出難 新戲慘遭「AI大變臉」

記者黃保慧／綜合報導
范冰冰復出路坎坷，她在新片「冷血狂宴」裡被換頭。（取材自微博）
范冰冰復出路坎坷，她在新片「冷血狂宴」裡被換頭。（取材自微博）

范冰冰2018年捲入逃稅風波，主演的真人CG奇幻片「冷血狂宴」（原名『爵跡2』）在當時臨時撤檔，今年終於問世，卻於本月4日改名，在騰訊視頻上架，而范冰冰在片中還慘被「換臉」，也足見中國廣電總局對「不為違法失德藝人提供公開出鏡發聲機會」的徹底執行程度。

影音來源：CHINA MOVIE OFFICIAL CHANNEL YouTube

范冰冰積極力求復出，參加時尚場合或公益活動，卻聲勢大不如前，近來現身時，頻被酸身材走樣、飄孕味，但她今在微博自拍多張照片上傳卻仍可見她過往的瓜子臉，氣色挺好的，不過也有人認為只是照片濾鏡開太大。

除此之外，郭敬明導演、成本7億元人民幣（約1億美元）的「冷血狂宴」，由范冰冰主演，卻因為一連串的風波，延至現在與大家見面，更因為沒拿到公映許可證的「龍標」，無法在電影院放映。最無奈的是，范冰冰飾演的「鬼山蓮泉」被換頭，臉遭重新建模成另一張臉，完全看不出是范冰冰，不過，聲音卻保留她的原聲。她參演的好萊塢片「355」也因為疫情影響，延到2022年1月14日，看來范冰冰復出之路艱辛。

范冰冰付出路坎坷，她在新片「冷血狂宴」裡被換頭。（取材自微博）
范冰冰付出路坎坷，她在新片「冷血狂宴」裡被換頭。（取材自微博）

范冰冰 電影院 人民幣

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