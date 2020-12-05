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熱依扎「曬抱娃照」官宣當媽 孩子爸爸成謎

娛樂新聞組／綜合報導
熱依扎連戀愛結婚的消息都沒有公開過，就直接官宣生子。（取材自微博）
熱依扎連戀愛結婚的消息都沒有公開過，就直接官宣生子。（取材自微博）

女演員熱依扎日前在微博曬出抱娃照官宣當媽：「以後除了是個演員，我更是個媽媽。我是你的翅膀，你是我的藥，我永不倒下，你努力成長。」隨後，有媒體求證了熱依扎的工作人員，對方確認產女消息：「恭喜藝人升級媽媽。」

網易娛樂報導，熱依扎官宣生子，在與粉絲的互動中，她更透露生的是女兒，今年還曾帶她一起去拍戲。她還說要將自己哺乳、育兒的經驗分享給所有的媽媽們。

熱依扎在微博曬出抱娃照官宣當媽。（取材自微博）
熱依扎在微博曬出抱娃照官宣當媽。（取材自微博）

這一消息震驚很多網友，畢竟熱依扎連戀愛結婚的消息都沒有公開過，就直接公布已經生子了，令網友是十分好奇：「什麼時候結婚的呀？孩子的爸爸是誰？」

據悉，2017年6月，熱依扎與演員周遊公開戀情，但兩人已於2019年分手。

此前，曾有傳聞稱熱依扎和馬東熱戀，讓熱依扎親自發文闢謠。她寫道：「本人與馬老師沒有任何關係，除了參加過馬老師的節目一次而已。疫情期間，有人在微博上造謠，當時因為是特殊時期，作為演員身分不想找事兒，就忍住了沒澄清。」

熱依扎表示，「馬老師是前輩，不該因我而受牽連。造謠者，本人這邊律師也一併採集證據。此條微博僅為澄清，因馬老師新節目即將播出，不想因這些莫須有的事兒影響到對方。大家了解後就刪除此條微博。最後：散布謠言者，渾身長癩瘡，加油」。

微博 疫情

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