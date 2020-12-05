香港歌手張敬軒演唱會4場4人染疫 3人坐同區

張敬軒上月在紅館開唱，驚爆四位觀眾確診。 （取材自「張敬軒×香港中樂團盛樂」大會照片）

香港 新冠疫情 惡化，政府雖收緊控疫措施但沒禁演唱會。歌手張敬軒於上月的八場演唱會，其中四場有確診患者前往觀看，當中三人坐在黃閘段座位，包括兩人在家人發病後才到演唱會，恐在紅館有傳播病毒風險。八場演唱會估計有近4萬名觀眾，專家形容情況令人擔心，認為有群組爆發風險。

大公報報導， 《張敬軒×香港中樂團盛樂》演唱會於上月22至29日在紅館舉行，四名確診者先後於11月22日、27日、28日及29日前往演唱會。當中三人分別坐於黃閘第74段的B行、第12行，以及第75段的第7行，一人坐於紅閘第17行。據了解，B行座位十分接近舞台，第7行屬於中前座位，第12、17屬中間座位。

三名患者的家屬亦確診，其中兩名家屬的發病期早於患者往演唱會的日期，或已帶毒於館內。翻查資料，包括11月28日到紅館的23歲女觀眾，其家人於25日發病，患者則於30日發病；11月29日到過紅館的個案，其家人在29日發病，患者則於30日發病。香港衛生防護中心傳染病處主任張竹君表示，相信他們是受家人感染，而該兩名家人不涉及任何群組。

據報導，其餘兩宗個案是12月1日發病的33歲女觀眾，與家人同時發病，未知由誰傳染；33歲男觀眾因家人不適經檢測 後發現，並沒有病徵。

張竹君表示，四名患者在不同日子去演唱會，不能肯定演唱會有否傳播風險，不認為已出現一個群組爆發，故未列為感染群組，亦無須強制觀眾檢測。

報導指出，主辦單位英皇娛樂表示，這次演唱會有200多人參與台前幕後工作，已通知他們盡快檢測。英皇娛樂旗下有33人於紅館參與此項目，當中29人昨日已檢測，截至傍晚6時，19人包括張敬軒的檢測結果呈陰性，其餘仍在等待檢測結果。

●楊千嬅取消年底開唱

另據明報報導，另一歌手楊千嬅原定本月23至26日、31日及明年元旦在紅館辦演唱會，主辦單位昨稱疫情難預測，為保障公眾與工作人員健康，宣布取消演出。

報導說，由康文署管理的紅館現時能否辦演唱會，康文署沒回應，只稱昨暫停體育館表演場的活動並徹底消毒。