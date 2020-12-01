我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：全美確診破1354萬 佛州逼近百萬

台秋冬防疫專案12月起跑 入境新規一次看

黃曉明驚傳心臟不適 為戲減10KG「虛弱趴片場」

娛樂新聞組／綜合報導
黃曉明為了新電影不僅留了鬍子還要減重。（取材自微博）
黃曉明為了新電影不僅留了鬍子還要減重。（取材自微博）

中國藝人黃曉明憑電影「烈火英雄」獲頒金雞獎「最佳男主角」，是他繼2013年憑「中國合伙人」後再次登上金雞影帝寶座。但他近日為了拍攝新電影，足足要減重15公斤，卻沒想到拍片時突然心臟不適，還趴在道具上，臉色慘白向導演求救，嚇壞一票人。

綜合媒體報導，黃曉明近日為了新電影「戴假髮的人」新角色，不但留鬍子半個月之久，在體重上也必須減掉15公斤，但他減重的方法是不吃飯，因此，身體難免發生了一些狀況。

據「戴假髮的人」導演董越稱，因為黃曉明節食再加上連續幾天的通宵班，讓他的心臟感到幾次不適應，有很多次，黃曉明都是趴在戲用道具上，臉色蒼白，用很微弱的聲音說，「我想休息數分鐘！」讓導演十分錯愕與痛心。

事後，黃曉明回應心臟不適事件表示，是因為太心急減肥，「我用斷食療法去減，可能是因為時間太快，又不吃飯，結果身體缺少了鹽分及糖分」。他身體太虛弱，再加上熬夜，因此引發心臟不適，據悉，他為戲已經減重10公斤，距離目標15公斤還有一段距離。

網友得知後，紛紛要他多保重身體，畢竟演出機會很多，但是身體只有一個，千萬不能搞壞了。

藝人減肥事件時常可見，但因不當方法而傷身的更是不少。知名女主持人陳魯豫早些年是可愛的圓臉，後來過度減肥，傳聞「一頓飯只吃7粒米」，減成了「大頭娃娃」。

據報導，港星鄭秀文也曾為了保持體態拚命減肥，每天只吃蔬果沙拉、水煮雞肉、不碰澱粉類食物，久而久之，就成了皮包骨。

導演 電影 減重

上一則

小布故意氣裘莉？ 讓女兒把前妻珍妮佛當「新媽」

延伸閱讀

恩愛太閃！鄧超要甩肉 孫儷陪減2公斤

恩愛太閃！鄧超要甩肉 孫儷陪減2公斤
周冬雨摘金雞影后 集滿三金大滿貫

周冬雨摘金雞影后 集滿三金大滿貫
金雞獎／黃曉明稱帝 周冬雨成最年輕「三金影后」

金雞獎／黃曉明稱帝 周冬雨成最年輕「三金影后」

張一山演技挨批 網友吐槽：韋小寶演成孫悟空

張一山演技挨批 網友吐槽：韋小寶演成孫悟空

熱門新聞

珍妮佛洛佩茲在IG秀出全裸性感美照。摘自IG

51歲天后全裸秀火辣身材 網友噴鼻血：無人可超越！

2020-11-26 14:50
成毅。（取材自微博）

2020新生代最佳演員 成毅、李現、肖戰居前三名

2020-11-27 02:24
資深音樂製作人呂曉棟26日早猝逝。（取材自臉書）

高以翔逝世周年前一天 資深製作人祭拜完猝逝墓前

2020-11-26 03:45
李健(中)率兩個學生上台演唱，左為年度總冠軍單依純。（取材自微博）

李健再登「好聲音」冠軍導師 謝霆鋒落敗…拱請客

2020-11-21 02:10
黃曉明、周冬雨分獲第33屆中國電影金雞獎最佳男、女主角獎。（ 中新社）

金雞獎／黃曉明稱帝 周冬雨成最年輕「三金影后」

2020-11-28 19:01
珍妮佛洛佩茲素顏向歌迷致意。圖／摘自Instagram

珍妮佛洛佩茲表演抄襲碧昂絲？她甩流言素顏見網友

2020-11-24 09:18

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
苦練胸肌腹肌莫忘平衡 小心夾擠症候群找上你

苦練胸肌腹肌莫忘平衡 小心夾擠症候群找上你
燒傷？嗆傷？網路鞋王謝家華火災身亡 事故細節曝光

燒傷？嗆傷？網路鞋王謝家華火災身亡 事故細節曝光
謝家華死於「嗆傷併發症」 康州法醫中心：判定是意外

謝家華死於「嗆傷併發症」 康州法醫中心：判定是意外
女大生校園賣淫還寫日記公開 傳染愛滋全校男恐慌

女大生校園賣淫還寫日記公開 傳染愛滋全校男恐慌
趙立堅推文假圖諷澳軍 澳洲朝野重砲批中：丟臉

趙立堅推文假圖諷澳軍 澳洲朝野重砲批中：丟臉