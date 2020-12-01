黃曉明驚傳心臟不適 為戲減10KG「虛弱趴片場」

黃曉明為了新電影不僅留了鬍子還要減重。（取材自微博）

中國藝人黃曉明憑電影 「烈火英雄」獲頒金雞獎「最佳男主角」，是他繼2013年憑「中國合伙人」後再次登上金雞影帝寶座。但他近日為了拍攝新電影，足足要減重 15公斤，卻沒想到拍片時突然心臟不適，還趴在道具上，臉色慘白向導演 求救，嚇壞一票人。

綜合媒體報導，黃曉明近日為了新電影「戴假髮的人」新角色，不但留鬍子半個月之久，在體重上也必須減掉15公斤，但他減重的方法是不吃飯，因此，身體難免發生了一些狀況。

據「戴假髮的人」導演董越稱，因為黃曉明節食再加上連續幾天的通宵班，讓他的心臟感到幾次不適應，有很多次，黃曉明都是趴在戲用道具上，臉色蒼白，用很微弱的聲音說，「我想休息數分鐘！」讓導演十分錯愕與痛心。

事後，黃曉明回應心臟不適事件表示，是因為太心急減肥，「我用斷食療法去減，可能是因為時間太快，又不吃飯，結果身體缺少了鹽分及糖分」。他身體太虛弱，再加上熬夜，因此引發心臟不適，據悉，他為戲已經減重10公斤，距離目標15公斤還有一段距離。

網友得知後，紛紛要他多保重身體，畢竟演出機會很多，但是身體只有一個，千萬不能搞壞了。

藝人減肥事件時常可見，但因不當方法而傷身的更是不少。知名女主持人陳魯豫早些年是可愛的圓臉，後來過度減肥，傳聞「一頓飯只吃7粒米」，減成了「大頭娃娃」。

據報導，港星鄭秀文也曾為了保持體態拚命減肥，每天只吃蔬果沙拉、水煮雞肉、不碰澱粉類食物，久而久之，就成了皮包骨。