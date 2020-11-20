許凱深夜醉癱路邊 要司機攙扶才能起身 畫面全都錄

許凱人紅是非多，又傳出醉倒路邊的新聞。（取材自微博）

因演出「延禧攻略」暴紅的中國 男星許凱，這陣子在橫店拍新戲「尚食」，然而近日他卻被拍到一下戲就直奔朋友聚會，後來喝得爛醉如泥，倒在路邊地上，還要司機幫忙才勉強站起身。

來源：YouTube

鳳凰網報導，有媒體曝光許凱當天剛剛結束拍攝，身上還穿著戲服，就開始拿出手機 ，忙著約上好友聚會。到了晚上8點左右，許凱換上自己的衣服，到飯店和好友聚會，從8點一直吃到10點多，一行人才從飯店出來，準備上車回酒店休息。

然而似乎是在聚會上喝了很多酒，許凱一下車後整個人完全走不動，直接癱倒在地上，司機立馬上前攙扶，努力想把許凱從地上扶起來，但許凱根本沒辦法支撐自己站起來，司機費很大勁才把許凱拉了起來。

據報導，許凱整個人不省人事，儘管被司機扶著，但還是踉踉蹌蹌，一不小心還差點摔倒。隨後許凱彎下腰站了一會，有些緩過勁的樣子，但司機還是不放心，將他扶到旁邊坐下，檢查他的狀態。

過了一會，許凱終於有些恢復了，自己也能站起來走路，接著就跨上台階，直接進入酒店休息。這段影片曝光後，又再度引發熱烈討論。

25歲的許凱過去曾數度惹出爭議，他的網紅前女友還跳出來爆料他家暴 ，但之後卻傳出一段畫面，是喝醉的許凱在友人壓制下，跪在前女友面前任憑對方羞辱，前女友還質問：「你認不認輸？」讓他形象一度受損，聲勢才慢慢恢復，竟又再傳醉倒路邊的畫面。