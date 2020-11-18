曬完衣服曬包 汪明荃堆上百名牌包像擺地攤

汪明荃在社交平台PO出自己在天台上曬名牌包包的照片。（取材自微博）

香港 著名演員汪明荃近日在社交平台曬出她在天台上曬名牌包包的照片，上百款名牌包擺在一個支架上，就好像在擺地攤。

搜狐網報導，照片中，汪明荃身穿黑色毛衣、深藍色牛仔褲，戴著眼鏡和髮帶，還在胸前背了一個紅色的包包。在她的千萬豪宅天台上還有兩隻可愛的狗狗，這個遛狗的場合可說是非常奢侈了。

很多網友看到汪明荃的曬照後表示，「大戶人家曬包包，曬完衣服到曬包，日常羨慕包包和狗狗。」還有網友表示「此曬非彼曬，汪明荃曬包是真的把包讓太陽曬。」

報導指出，汪明荃不僅非常喜愛包包，還非常喜愛衣服，她早前還在社交平台曬出自己曬衣服的照片，什麼樣式各種顏色的衣服都有。73歲了，還有一顆愛美之心，並且對自己的形象非常在意，這一點也讓很多網友羨慕。

汪明荃在生活裡一直是個幸福的女人，她這麼自信的性格與羅家英的寵愛分不開的，他們結婚多年感情非常穩定，10月份還一同出演粵劇，表演時很有默契。汪明荃還特意錄製宣傳片，希望大家多多支持她們夫婦的作品。

有不少網友也響應汪明荃的號召，在社交媒體進行宣傳。汪明荃之所以有這樣的魅力，也和她多年演藝經驗分不開，1966年進入演藝圈後，入圈54年出演過「創世紀」、「我的野蠻婆婆」等經典劇。