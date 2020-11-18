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曬完衣服曬包 汪明荃堆上百名牌包像擺地攤

娛樂新聞組／綜合報導
汪明荃在社交平台PO出自己在天台上曬名牌包包的照片。（取材自微博）
汪明荃在社交平台PO出自己在天台上曬名牌包包的照片。（取材自微博）

香港著名演員汪明荃近日在社交平台曬出她在天台上曬名牌包包的照片，上百款名牌包擺在一個支架上，就好像在擺地攤。

搜狐網報導，照片中，汪明荃身穿黑色毛衣、深藍色牛仔褲，戴著眼鏡和髮帶，還在胸前背了一個紅色的包包。在她的千萬豪宅天台上還有兩隻可愛的狗狗，這個遛狗的場合可說是非常奢侈了。

很多網友看到汪明荃的曬照後表示，「大戶人家曬包包，曬完衣服到曬包，日常羨慕包包和狗狗。」還有網友表示「此曬非彼曬，汪明荃曬包是真的把包讓太陽曬。」

報導指出，汪明荃不僅非常喜愛包包，還非常喜愛衣服，她早前還在社交平台曬出自己曬衣服的照片，什麼樣式各種顏色的衣服都有。73歲了，還有一顆愛美之心，並且對自己的形象非常在意，這一點也讓很多網友羨慕。

汪明荃在生活裡一直是個幸福的女人，她這麼自信的性格與羅家英的寵愛分不開的，他們結婚多年感情非常穩定，10月份還一同出演粵劇，表演時很有默契。汪明荃還特意錄製宣傳片，希望大家多多支持她們夫婦的作品。

有不少網友也響應汪明荃的號召，在社交媒體進行宣傳。汪明荃之所以有這樣的魅力，也和她多年演藝經驗分不開，1966年進入演藝圈後，入圈54年出演過「創世紀」、「我的野蠻婆婆」等經典劇。

汪明荃在天台上曬包包。（取材自微博）
汪明荃在天台上曬包包。（取材自微博）

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