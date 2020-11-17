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鐵血太后變傻白甜 唐嫣產後復出演技又挨酸

娛樂新聞組／綜合報導
唐嫣產後復出第一部作品，豆瓣評分只有4.7。（取材自微博）
唐嫣產後復出第一部作品，豆瓣評分只有4.7。（取材自微博）

中國網路劇「燕雲台」打著唐嫣產後復出第一部作品的噱頭，開播當天便勇奪當晚收視冠軍，「唐嫣演的蕭燕燕好可愛」，更是一舉衝進熱搜，但隨之而來關於唐嫣的「演技」爭議，也再次將該劇推上風口浪尖，豆瓣評分更只有4.7。

香港01報導，由唐嫣、竇驍、佘詩曼主演的古裝歷史大戲「燕雲台」，在新戲如雨後春筍冒出的11月，開出收視佳績；作為唐嫣產前拍攝的最後一部作品，她在身體允許的狀況下盡力親身演繹，用心可見一班。

該劇導演蔣家駿曾執導過豆瓣8分的新版「射雕英雄傳」，編劇蔣勝男曾執筆過「羋月傳」，加上唐嫣、竇驍、佘詩曼、經超等「熟面孔」，陣容可說相當亮眼，但開播後卻得到不少負評。

1905電影網報導，唐嫣在戲中演繹歷史上著名遼國蕭太后傳奇的一生，但蕭燕燕的人設，卻引發觀眾的熱烈討論。有人說，堂堂一代大遼鐵血花蕭燕燕竟被塑造成傻白甜。而恰好被演技屢屢受到質疑的唐嫣演了這個角色，有網友表示，「唐嫣出演蕭燕燕本就是原罪。」

定位為古裝傳奇愛情劇的「燕雲台」，本該兼顧傳奇與愛情的雙重色彩，但劇集播出近乎過半，它依舊把更多筆墨點在了蕭燕燕的感情世界，讓說好的升級打怪，變成了滿屏言情的戀愛。這顆大女主外衣下的言情內核，讓觀眾直呼貨不對板。

導演 中國 電影

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