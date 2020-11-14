鄭中基睽違18年 小螢幕扮暖男爸、談心張可頤

鄭中基回歸小螢幕，演出「暖男爸爸」。（圖：KKTV提供）

出道24年、影歌視三棲的全方位港星鄭中基，睽違18年再度回歸小螢幕，演出家庭溫馨喜劇「暖男爸爸」，台灣 由KKTV跟播。鄭中基透露相隔多年再接戲的契機：「我首次接觸這個故事時就已被深深打動，是每個人都會常接觸到的小事情，一些平淡中的溫馨。希望透過這次演出讓觀眾感覺到溫暖，以及打破觀眾對我過往的想像。」他在劇中的兒子「暴龍哥」與他現實生活的小兒子同齡，演出過程也讓他特別有感觸：「常常會去想這孩子遇到的問題會不會跟我的孩子一樣？我要怎麼辦？」

「暖男爸爸」由鄭中基、張可頤領銜主演，描述鄭中基飾演的單親爸爸在妻子離世後獨自肩負照顧兒子「暴龍哥」的責任，身兼母職的他漸漸成為了一位懂得愛的「暖男」。後來，他在機緣巧合下認識了張可頤飾演的保險 顧問羅芷明。各有故事的二人成為了無所不談的好友，並在彼此的影響下學會重新面對長存已久的心結。

在劇中成為「暖男」，現實生活中有兩個孩子的鄭中基卻不敢肯定自己是否是位「暖爸」，他表示生活中自己也有嚴肅的一面，但希望兩個孩子很信任他，有問題會第一時間找他，問他意見。鄭中基表示，演出「暖男爸爸」帶給他很多不同的思考，像是劇中兒子「暴龍哥」很小就失去母親，讓他常常會思考「他需要一個怎樣的爸爸？」、「他是怎樣去面對這件事？我又要怎樣回應？」等問題，這些都是他從沒有想像過的。

為了跟飾演暴龍哥的兩個小童星混熟，鄭中基透露自己會經常準備一些小魔術、遊戲或有趣的問題給他們驚喜，還會準備糖果、玩具等等，跟他們約好在演出過後送。他透露與小孩相處的秘訣：「通常我會向小朋友發問問題，他會覺得你對他的事情是感興趣的，讓你們的關係就好像朋友，對方會感到與你相處的時間是快樂的、並不是沉悶的工作。他亦會主動跟你溝通，自然就培養出默契。」

他還在自己的YouTube 頻道中回憶最「地獄」一場戲，就是要抱著「暴龍哥」從一個陡坡穿著拖鞋往下衝，雖然自己心裡也很害怕跌倒，但他仍然逞強跟「暴龍哥」說：「你不要怕，如果跌倒，我都會先用我的背躺在地上！」最後還是用已經衝出鞋子腳趾努力抓著水泥地，完成了這場戲，讓劇組著實也捏了一把冷汗。

不過與「暴龍哥」也有不少對手戲的張可頤與小孩相處就沒那麼拿手，笑說：「小朋友好難控制！聽說美食攻擊有效，已準備好冰棒收買他！」