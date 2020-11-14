我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

參院共和黨警告白登 若找華倫、桑德斯入閣恐引發鬥爭

歐巴馬：川普至今仍否認敗選 將威脅美國民主

鄭中基睽違18年 小螢幕扮暖男爸、談心張可頤

記者陳建嘉／綜合報導
鄭中基回歸小螢幕，演出「暖男爸爸」。（圖：KKTV提供）
鄭中基回歸小螢幕，演出「暖男爸爸」。（圖：KKTV提供）

出道24年、影歌視三棲的全方位港星鄭中基，睽違18年再度回歸小螢幕，演出家庭溫馨喜劇「暖男爸爸」，台灣由KKTV跟播。鄭中基透露相隔多年再接戲的契機：「我首次接觸這個故事時就已被深深打動，是每個人都會常接觸到的小事情，一些平淡中的溫馨。希望透過這次演出讓觀眾感覺到溫暖，以及打破觀眾對我過往的想像。」他在劇中的兒子「暴龍哥」與他現實生活的小兒子同齡，演出過程也讓他特別有感觸：「常常會去想這孩子遇到的問題會不會跟我的孩子一樣？我要怎麼辦？」

「暖男爸爸」由鄭中基、張可頤領銜主演，描述鄭中基飾演的單親爸爸在妻子離世後獨自肩負照顧兒子「暴龍哥」的責任，身兼母職的他漸漸成為了一位懂得愛的「暖男」。後來，他在機緣巧合下認識了張可頤飾演的保險顧問羅芷明。各有故事的二人成為了無所不談的好友，並在彼此的影響下學會重新面對長存已久的心結。

在劇中成為「暖男」，現實生活中有兩個孩子的鄭中基卻不敢肯定自己是否是位「暖爸」，他表示生活中自己也有嚴肅的一面，但希望兩個孩子很信任他，有問題會第一時間找他，問他意見。鄭中基表示，演出「暖男爸爸」帶給他很多不同的思考，像是劇中兒子「暴龍哥」很小就失去母親，讓他常常會思考「他需要一個怎樣的爸爸？」、「他是怎樣去面對這件事？我又要怎樣回應？」等問題，這些都是他從沒有想像過的。

為了跟飾演暴龍哥的兩個小童星混熟，鄭中基透露自己會經常準備一些小魔術、遊戲或有趣的問題給他們驚喜，還會準備糖果、玩具等等，跟他們約好在演出過後送。他透露與小孩相處的秘訣：「通常我會向小朋友發問問題，他會覺得你對他的事情是感興趣的，讓你們的關係就好像朋友，對方會感到與你相處的時間是快樂的、並不是沉悶的工作。他亦會主動跟你溝通，自然就培養出默契。」

他還在自己的YouTube頻道中回憶最「地獄」一場戲，就是要抱著「暴龍哥」從一個陡坡穿著拖鞋往下衝，雖然自己心裡也很害怕跌倒，但他仍然逞強跟「暴龍哥」說：「你不要怕，如果跌倒，我都會先用我的背躺在地上！」最後還是用已經衝出鞋子腳趾努力抓著水泥地，完成了這場戲，讓劇組著實也捏了一把冷汗。

不過與「暴龍哥」也有不少對手戲的張可頤與小孩相處就沒那麼拿手，笑說：「小朋友好難控制！聽說美食攻擊有效，已準備好冰棒收買他！」

台灣 保險 YouTube

上一則

李連杰20歲學霸女兒面照曝光 遭酸「沒媽媽利智美」

下一則

李國煌扮女裝 5歲女兒驚嚇 罵他是妖怪

延伸閱讀

汽車事故後四項必要處理步驟

汽車事故後四項必要處理步驟
犀利賀錦麗 輔佐老暖男 扮白宮「黑臉」 角色必吃重

犀利賀錦麗 輔佐老暖男 扮白宮「黑臉」 角色必吃重
米高福克斯驚曝 兩年前差點癱瘓

米高福克斯驚曝 兩年前差點癱瘓
昔日超紅「回到未來」男主角驚曝兩年前差點癱瘓！

昔日超紅「回到未來」男主角驚曝兩年前差點癱瘓！

熱門新聞

葉玉卿（右）與大女兒胡芷欣。（取材自微博）

葉玉卿女兒挺川普遭死亡威脅 喊話別攻擊立場不同的人

2020-11-06 14:39
謝娜將退出「快樂大本營」？有網友點名沈夢辰將是接位人。(取材自微博)

謝娜微博認證露餡 18年「快樂大本營」交棒？

2020-11-09 02:18
李連杰與老婆利智、兩個女兒一家合照。 圖／摘自李連杰IG

李連杰20歲女兒側面照曝光 竟遭酸「不如媽媽利智」

2020-11-13 17:25
影​后珍妮佛勞倫斯在看到媒體宣布白登勝選後，興奮到穿著睡褲、戴上口罩就在波士頓大街上又跑又跳，並把這畫面發布出來。取自推特​

白登勝選 珍妮佛勞倫斯開心到穿睡褲滿街跑

2020-11-08 13:48
洪金寶上網路節目。圖／摘自YouTube

洪金寶暴瘦後首亮相 親曝膝蓋狀況不退休原因

2020-11-09 19:51
兒媳周家蔚（右）曝光洪金寶近況。（取材自微博）

洪金寶暴瘦？ 兒媳澄清：他168斷食剷肉慢慢瘦

2020-11-06 02:27

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
川普敗選後首露面 談防疫：不會把疫苗送到紐約

川普敗選後首露面 談防疫：不會把疫苗送到紐約
柿子維生素Ｃ、A含量比柑橘高 但這些禁忌要注意

柿子維生素Ｃ、A含量比柑橘高 但這些禁忌要注意
求職允「月陪睡8次」河南女3個月後發現上當 倒貼800元

求職允「月陪睡8次」河南女3個月後發現上當 倒貼800元
入籍考試變難了！ 12月起啟動新規 華人考公民將更耗時

入籍考試變難了！ 12月起啟動新規 華人考公民將更耗時
這家律師事務所要和川營「解約」 賓州的選舉官司不打了！

這家律師事務所要和川營「解約」 賓州的選舉官司不打了！