謝娜微博認證露餡 18年「快樂大本營」交棒？

謝娜將退出「快樂大本營」？有網友點名沈夢辰將是接位人。(取材自微博)

近日有網友爆料謝娜疑似將退出「快樂大本營」主持陣容，這個傳聞起源於謝娜的微博 認證出現變化，據了解，她目前的微博認證是只有女主持人，而何炅、李維嘉、杜海濤的微博認證均是湖南衛視主持人。消息一出，瞬間引發熱議。

目前，除吳昕因合約到期未續約將認證修改為，演員、主持人之外，謝娜的認證也變成了女主持人，快樂家族其他成員依然認證的是湖南衛視主持人。謝娜和快樂家族的其他幾位成員明顯不一樣。

網易娛樂報導，吳昕之前已經和湖南衛視解約，不帶湖南衛視的前綴屬於正常情況，但謝娜去掉湖南衛視的前綴立馬就引起熱議。甚至還傳出謝娜退出主持18年的「快樂大本營」的消息。這一消息甚至在某短視頻平台，登上熱搜榜第一名。

還有網友在評論區曝料，在近期節目中，謝娜與以往相比「瘋癲」的主持狀態相比收斂了不少，話也不多說，就連節目遊戲也不太參與，就坐在一旁看著。

據悉，湖南衛視的「快樂大本營」可說是數一數二的知名綜藝，很多明星紛紛想盡辦法在這個節目中露臉。而謝娜主持快樂大本營達18年之久，有不少網友表示，如果她真的退出快本這真的是一個遺憾。但也網友並不看好謝娜的主持風格，認為她一直給人有些瘋癲的感覺。

有觀察人士表示，謝娜若是真的離開了湖南衛視，那能最有可能頂替她的將是沈夢辰，因為沈夢辰這兩年名氣越來越大，此外，沈夢辰如今在主持節目的水平方面也並不比謝娜差，網友也猜測沈夢辰可能將是頂替她與何炅搭檔的女主持人。