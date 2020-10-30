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最美妃子穿牛仔褲變臃腫 網怒：造形師出來挨打

娛樂新聞組／綜合報導
李沁穿超級寬鬆的淺藍色牛仔褲，被批評看起來臃腫。（取材自微博）
李沁穿超級寬鬆的淺藍色牛仔褲，被批評看起來臃腫。（取材自微博）

中國女星李沁在「如懿傳」扮演「最美妃子」香妃走紅，清秀臉龐、纖細身材電翻無數男女觀眾。然而她最近被指「胖了」，穿搭照掀起網友議論，連妝髮都不滿意，直言「造形師出來挨打」、「團隊審美真是沒得救了」。

綜合媒體報導，李沁近日出席新劇「親愛的你」推介會，本身苗條的她身穿挖空露肩上衣，搭配一條超級寬鬆的淺藍色牛仔褲，花苞的褲型令人不忍直視，感覺整個人都可以塞進褲腿，被指「瞬間有了120斤（約60公斤）」的視覺效果，更被批評看起來臃腫，酸評不斷。

粉絲激動回應「不能再穿了，你瞅瞅李總的好身材都遮到哪裡去了」、「美女的腿要長露，揚長避短」、「不聽取意見害人不淺啊，公共場合造形是給大眾看的，造形要迎合大眾審美吧，而不是把自己喜歡的給她穿」、「給美女好好打扮」。

據報導，沒想到多年來一直低調的李沁，居然因為這條褲子上了熱搜，被網友們吐槽太顯胖。她的工作室曬出穿搭照，貼文加上苦笑表情符號，「知道了，這條褲子再也不穿了！」

李沁工作室發文表示，和大家一起期待李沁的新劇，這些照片也都是當天晚上李沁的美照，雖然褲子並不好看，但是在攝影師的鏡頭中，李沁的照片還是很美的。

報導說，李沁新戲消息不斷，這次演出「親愛的你」搭檔張一山，男主角一人飾演兩角，她扮演「石典典」，並形容這個角色是打工人的生活和愛情。　

中國 攝影

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