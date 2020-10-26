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同款不同色…Baby、黃曉明穿情侶裝 感情好著呢！

娛樂新聞組／綜合報導
Angelababy（右）被發現穿著和黃曉明同款不同色的情侶裝。（取材自微博）
Angelababy（右）被發現穿著和黃曉明同款不同色的情侶裝。（取材自微博）

中國藝人Angelababy（楊穎）與黃曉明屢傳「婚變」，她近日被拍到身穿一件粉色帽T，有網友觀察到，這件帽T與黃曉明之前穿的同一款，只是顏色不同。兩人穿情侶裝，離婚傳言不攻自破。

貓眼娛樂報導，Angelababy日前現身李佳琦直播間，兩人直播時有說有笑，共同為大家介紹產品，直播氛圍非常輕鬆愉快。

直播時Angelababy配合度極高，受到網友們大力誇讚，有許多網友在直播間誇Baby很美，還有網友誇「baby在李佳琦直播間性格好好。」、「情商一直都很高」。

當晚Angelababy在結束工作後，被拍到身穿一件粉色帽T離開。有細心網友觀察到，這件帽T是跟黃曉明的那件是情侶款。

近幾年來，有關Angelababy與黃曉明「婚變」的傳聞屢見不鮮，對此，二人並沒有正面做出回應，不過這次情侶裝現身也算是打破了婚變的傳言。據悉，Angelababy與黃曉明不止一次穿同款衣服，之前也有過類似的情況，看來兩人的夫妻關係一直都很好。

Angelababy是模特出身，黃曉明則是科班演員出身，二人於2009年相識並相戀，於2015年結婚，並在2017年生下兒子"小海綿"。相戀11年，感情早已穩定，如今一家三口的日子也是溫馨又幸福。

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