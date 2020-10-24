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鄧麗欣曬生日禮物 被正義魔人狂罵「假貨」急刪照

娛樂新聞組／綜合報導
鄧麗欣曬出生日禮物，卻惹來網友抨擊。（取材自Instagram）
鄧麗欣曬出生日禮物，卻惹來網友抨擊。（取材自Instagram）

港星鄧麗欣日前迎來37歲生日，雖然男友邱勝翊 (王子) 身在台灣未能與她一起慶祝，不過一群好友包括吳雨霏、區文詩等人都為她開生日派對，鄧麗欣之後也在社群網站曬出收到的生日禮物。不料其中一份禮物卻被網友發現是山寨貨，更激動留言批評她「不尊重版權」。

香港01報導，鄧麗欣收到一隻藍色玫瑰花獨角獸，被眼利的網友發現是假冒香港品牌Pink Fable的山寨貨，部分人留言批評她不尊重知識版權：「假貨！」、「這隻是假的！請尊重版權！」

由於網友反應激烈，鄧麗欣隨即刪除這張照片，並在IG story回應表示：「從來尊重知識產權，對這個禮物不了解，純粹覺得很可愛想跟大家分享，也支持一下好像沒甚麼人認識的小店，現在正了解事件。」有理性的網友緩頰認為鄧麗欣只是收禮物，也未必知道自己收到的是假貨。

據報導，這款立體玫瑰花獨角獸是由是一位90後花藝達人Mercury於去年開設的香港網店品牌Pink Fable所設計，產品推出後即受到熱烈的追捧，就連蔡卓妍和袁詠儀也分別在社交網占曬出這隻獨角獸。獨角獸最特別之處，就是頭上的Swarovski水晶閃石獨角，每顆閃石均是由人工黏貼，獨角獸也是全人手製作，製作耗時，每隻要價高達港幣7888元（約1017美元）。

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