港劇爸爸專業戶！71歲TVB「資深綠葉」 低調離巢

于洋是TVB資深演員。（取材自微博）

因經常飾演皇帝、爸爸及外父等角色而為人所知的71歲資深演員于洋，在TVB效力超過30年、參演過超過130部劇集的71歲資深演員于洋，早前已低調離開TVB；他本人受訪時也證實，上月底就已離開TVB，TVB官網的藝人名單上也現在已經沒有于洋的個人資料。

香港 01報導，于洋本名叫龔子超，1972年因在電影 「蕩寇灘」中飾演名叫「于洋」的角色，就決定取其為自己的藝名。在1975年加入TVB前，于洋已經是一名當紅的電影演員，因此在TVB擔任多部劇集的男主角，直到1977年與妻兒移民 加拿大而提早與TVB解約。

直到1998年，在好友薛家燕的邀請下，于洋正式復出回歸TVB，演出經典劇「真情」裡的「高山青」一角，自此開拓他在TVB的綠葉演員生涯，接連在「皆大歡喜」古裝版和時裝版都見到他的身影，他最令人印象深刻的角色還包括「金枝慾孽」中的「嘉慶皇帝」和「宮心計」的「劉松柏」。

據報導，于洋早前上節目時，被好友劉江爆料在2008年拍「少年四大名捕」時，健康一度亮紅燈，某次飲茶時突然覺得心口不適難以呼吸，即時送醫動心臟手術才保命。原來那年是于洋工作量最大的一年，年內共拍了八部劇集。

逃出鬼門關後，于洋在2009年只拍了「宮心計」和「美麗高解像」，之後在2010年起每年都平均拍八部劇以上，相當勤奮。在他離開TVB後，尚有「一笑渡凡間」及「異搜店」未播出。