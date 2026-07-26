諾蘭「奧德賽」蟬聯北美票房冠軍 全球賣座近6.4億元

史詩鉅作「奧德賽」在北美上映第二個周末依然後勢強勁。圖為14日在紐約首映時，導演克里斯多夫諾蘭(中)、主角麥特戴蒙(左)和女星安海瑟薇(右)盛裝出席。(美聯社)

奧斯卡 金獎導演克里斯多夫諾蘭(Christopher Nolan)執導的史詩鉅作「奧德賽」(The Odyssey)在北美上映第二個周末依然強勢，票房進帳8700萬元，較首周末僅罕見下滑30%。這是諾蘭執導生涯中最佳的第二周票房表現，超越2008年「黑暗騎士」(The Dark Knight)上映次周末締造的7520萬元成績。

票房追蹤機構雷翠克(Rentrak)的市場趨勢部門主任德加拉貝迪安(Paul Dergarabedian)表示，這樣的成績「就算當成任何一部電影的首映周票房，都相當亮眼」，足以證明觀眾對諾蘭這部史詩鉅作的熱情與期待。

若加上海外市場的1億2830萬元的票房，「奧德賽」全球累計賣座達6億3960萬元。

德加拉貝迪安指出，各地影城持續加開場次因應觀影需求。

奧德賽次周票房與上周相同，極大部分來自高階大銀幕播映形式，其中IMAX銀幕貢獻4800萬元。

全球只有41個的70毫米IMAX銀幕，締造520萬元票房，且多數場次已預售至9月。

本周及上周都沒有強勁新片競爭，讓「奧德賽」次周票房仍穩坐榜首的情況實屬少見，這對首周票房破億的電影而言更是鳳毛麟角。

若以限制級(R-rated)電影計算，奧德賽的第二周表現僅次於2024年英雄電影「死侍與金鋼狼」(Deadpool & Wolverine)。

不過，湯姆霍蘭德(Tom Holland)及千黛亞(Zendaya)共同主演奧德賽和「蜘蛛人：嶄新的一天」(Spider-Man: Brand New Day)，而後者即將上映；部分分析師預期，蜘蛛人新片有望創下今年最佳首映票房，但奧德賽未來數周仍將持續霸占多數IMAX銀幕。

票房亞軍和季軍都是迪士尼(Disney)出品的電影，「海洋奇緣」(Moana)進帳1050萬元，「玩具總動員5」(Toy Story 5)則為1000萬元。

「玩具總動員5」上映第五周全球票房突破10億元，其中北美票房4億4800萬元、海外票房5億7300萬元，成為皮克斯(Pixar)第六部達成這項里程碑的作品。