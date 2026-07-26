我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

獨家專訪／NASA太空人林琪兒：剛到台灣時像觀光客，離開時像家人

演唱會捉姦翻版？名律師「雙出軌」公園激吻畫面曝 遭爆同為奧特曼打官司

諾蘭「奧德賽」蟬聯北美票房冠軍 全球賣座近6.4億元

編譯陳韻涵／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
史詩鉅作「奧德賽」在北美上映第二個周末依然後勢強勁。圖為14日在紐約首映時，導演...
史詩鉅作「奧德賽」在北美上映第二個周末依然後勢強勁。圖為14日在紐約首映時，導演克里斯多夫諾蘭(中)、主角麥特戴蒙(左)和女星安海瑟薇(右)盛裝出席。(美聯社)

奧斯卡金獎導演克里斯多夫諾蘭(Christopher Nolan)執導的史詩鉅作「奧德賽」(The Odyssey)在北美上映第二個周末依然強勢，票房進帳8700萬元，較首周末僅罕見下滑30%。這是諾蘭執導生涯中最佳的第二周票房表現，超越2008年「黑暗騎士」(The Dark Knight)上映次周末締造的7520萬元成績。

票房追蹤機構雷翠克(Rentrak)的市場趨勢部門主任德加拉貝迪安(Paul Dergarabedian)表示，這樣的成績「就算當成任何一部電影的首映周票房，都相當亮眼」，足以證明觀眾對諾蘭這部史詩鉅作的熱情與期待。

若加上海外市場的1億2830萬元的票房，「奧德賽」全球累計賣座達6億3960萬元。

德加拉貝迪安指出，各地影城持續加開場次因應觀影需求。

奧德賽次周票房與上周相同，極大部分來自高階大銀幕播映形式，其中IMAX銀幕貢獻4800萬元。

全球只有41個的70毫米IMAX銀幕，締造520萬元票房，且多數場次已預售至9月。

本周及上周都沒有強勁新片競爭，讓「奧德賽」次周票房仍穩坐榜首的情況實屬少見，這對首周票房破億的電影而言更是鳳毛麟角。

若以限制級(R-rated)電影計算，奧德賽的第二周表現僅次於2024年英雄電影「死侍與金鋼狼」(Deadpool & Wolverine)。

不過，湯姆霍蘭德(Tom Holland)及千黛亞(Zendaya)共同主演奧德賽和「蜘蛛人：嶄新的一天」(Spider-Man: Brand New Day)，而後者即將上映；部分分析師預期，蜘蛛人新片有望創下今年最佳首映票房，但奧德賽未來數周仍將持續霸占多數IMAX銀幕。

票房亞軍和季軍都是迪士尼(Disney)出品的電影，「海洋奇緣」(Moana)進帳1050萬元，「玩具總動員5」(Toy Story 5)則為1000萬元。

「玩具總動員5」上映第五周全球票房突破10億元，其中北美票房4億4800萬元、海外票房5億7300萬元，成為皮克斯(Pixar)第六部達成這項里程碑的作品。

精華 FAQ

  • 《奧德賽》第二個周末在北美進帳8700萬元，較首周末僅下滑30%，不但維持強勁走勢，也是諾蘭導演生涯中最佳的第二周票房表現。

  • 截至目前，《奧德賽》全球累計票房達6億3960萬元，其中海外市場貢獻1億2830萬元，IMAX銀幕則帶來4800萬元，70毫米IMAX也有520萬元。

  • 北美票房亞軍是《海洋奇緣》，進帳1050萬元，季軍《玩具總動員5》為1000萬元；《玩具總動員5》上映第5周全球票房已突破10億元。

奧斯卡

上一則

萊恩葛斯林加入漫威宇宙 化身新一代「惡靈戰警」

延伸閱讀

諾蘭又破紀錄 「奧德賽」首周全球狂掃2.57億 生涯最強

諾蘭又破紀錄 「奧德賽」首周全球狂掃2.57億 生涯最強
美國現象／電影「奧德賽」 讓大家想讀史詩

美國現象／電影「奧德賽」 讓大家想讀史詩
娛樂／北美票房復甦 小小兵、超少女卻失利

娛樂／北美票房復甦 小小兵、超少女卻失利
觀影說劇／挑戰IMAX極限 諾蘭「奧德賽」終於圓夢

觀影說劇／挑戰IMAX極限 諾蘭「奧德賽」終於圓夢

熱門新聞

葉麗儀靠著歌曲「上海灘的版稅收入加上自己的投資，已實現財富自由。（取材自極目新聞）

一首「上海灘」版稅收50年 79歲女歌手：每年拿2張支票

2026-07-16 08:00
張柏芝一直很尊敬前公公謝賢。圖／摘自微博

曾自責「對不起他們母子」謝賢辭世 前媳婦張柏芝頭像換黑

2026-07-20 11:39
周星馳親自復刻當年紅遍大江南北的魔性「醬爆舞」。(取材自微博)

慶「女足」票房破15億… 周星馳重現25年前醬爆舞 網喊：青春回來了

2026-07-21 07:00
謝賢總是戴著墨鏡示人。(摘自微博)

謝賢過世4天已火化 謝霆鋒急返港奔喪 謝家低調辦後事原因曝

2026-07-20 20:13
張柏芝自己就是豪門。(摘自張柏芝微博)

張柏芝遺囑內容曝光 累積近5億資產看透生死「不願家人為錢撕破臉」

2026-07-22 20:47
余文樂(左)與王棠雲宣布離婚。(圖／寰亞提供)

港星余文樂宣布離婚「以後是家人」前妻是台灣皮帶千金

2026-07-20 02:14

超人氣

更多 >
王凱猝逝 璟宣淚曝「前天才說身體不適」不敢跟劇組說

王凱猝逝 璟宣淚曝「前天才說身體不適」不敢跟劇組說
紐約法拉盛連棟住宅5級大火 23人受傷、78歲華婦確認死亡

紐約法拉盛連棟住宅5級大火 23人受傷、78歲華婦確認死亡
華人斥資2萬搭迪士尼郵輪 這原因認為超值 還想再去

華人斥資2萬搭迪士尼郵輪 這原因認為超值 還想再去
菲爾茲獎美國得主 中文流利暴紅 兒曾問：爸出生中國？

菲爾茲獎美國得主 中文流利暴紅 兒曾問：爸出生中國？
福州男用餐時「肚子突變大」餐廳員工勸3次搶回一條命

福州男用餐時「肚子突變大」餐廳員工勸3次搶回一條命