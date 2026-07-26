漫威宣布「黑豹3」2028年上映 英國演員大衛瓊森擔綱男主角

漫威影業總裁凱文費吉(左)25日在聖地牙哥國際漫畫展上宣布「黑豹3」由英國演員大衛瓊森(右)主演。(美聯社)

超級英雄電影迷即將重返瓦干達（Wakanda）世界。漫威 影業（Marvel Studios）今天在聖地牙哥 國際漫畫展（Comic-Con）宣布將推出最新作品「黑豹3」（Black Panther III）。

法新社報導，英國演員大衛瓊森（David Jonsson）將擔綱主演，電影預定於2028年12月15日上映。

大衛瓊森因演出HBO 電視影集「金融業實錄」（Industry）及2025年電影「大競走」（The Long Walk）而知名，這次他將飾演黑豹帝查拉（T'Challa）國王的兒子。帝查拉則由2020年因結腸癌逝世的查維克博斯曼（Chadwick Boseman）飾演，享年43歲。

漫威今天在著名的H廳（Hall H），安排大衛瓊森在數千名影迷面前現身，並宣布「黑豹3」即將推出。

大衛瓊森告訴現場觀眾：「感謝這個令人驚嘆的大家庭，我很榮幸、很幸運能夠加入。」

「其實我不想透露太多，因為我想讓電影自己說話。」

曾執導前2部「黑豹」的奧斯卡金獎導演萊恩庫格勒（Ryan Coogler）將回歸，執導第3集。

萊恩庫格勒表示，「黑豹3」將描述帝查拉的兒子逐漸長大，並追隨父親的腳步成為超級英雄。

「黑豹」第1集於2018年上映時，全球票房高達13億美元。

聖地牙哥國際漫畫展將於26日落幕。