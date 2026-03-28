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「回到未來」教務主任走了 男星詹姆斯托根辭世 享壽94歲

記者陳穎／即時報導
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詹姆士托根。（美聯社）
詹姆士托根。（美聯社）

以經典電影「回到未來」（Back to the Future）系列與「捍衛戰士」（Top Gun）聞名的美國資深演員詹姆士托根(James Tolkan)，於美國紐約州薩拉納克湖逝世，享耆壽94歲。其家屬發言人與「回到未來」系列編劇兼製片鮑勃蓋爾共同證實噩耗，並透過官方網站對外公布消息。

詹姆士托根演藝生涯橫跨逾50年，早在1960年便以影集「裸城」（Naked City）踏入小螢幕。他最廣為人知的代表作，莫過於經典科幻系列「回到未來」，在1985年首集與1989年續集中飾演嚴厲教務主任史崔克蘭（Mr. Strickland），並於1990年第3集再度回歸，演出該角色的祖父，形象深入人心。

此外，托爾坎也曾參演由導演東尼史考特執導的1986年動作經典「捍衛戰士」，飾演綽號「毒刺」（Stinger）的指揮官。

詹姆士托根於1931年6月20日出生於美國密西根州卡盧梅特，曾在加入美國海軍後就讀寇伊學院與愛阿華大學，之後前往紐約發展，並於著名表演學校「演員工作室」（The Actors Studio）接受訓練，師從戲劇大師史黛拉艾德勒與李史特拉斯伯格。

在私人生活方面，托爾坎與妻子帕梅莉於1971年因外百老匯舞台劇「Pinkville」相識並結為連理，攜手走過半世紀。官方訃聞亦呼籲外界，可將悼念化為行動，捐款支持當地動物收容所或相關救援組織，以延續其關懷生命的精神。

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