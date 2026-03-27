李奧納多「二搭」珍妮佛勞倫斯 新片夫妻造型曝光

李奧納多（右）與珍妮佛勞倫斯（左）合作新片。（圖／Apple TV提供）

名導導馬丁史柯西斯（Martin Scorsese）推出全新電影「What Happens at Night」。繼「花月殺手」後再次攜手奧斯卡金獎影帝李奧納多狄卡皮歐（Leonardo DiCaprio），並與奧斯卡金獎影后珍妮佛勞倫斯（Jennifer Lawrence）再次搭檔演出，同時參與製作。

日前李奧納多狄卡皮歐與珍妮佛勞倫斯接受外媒訪問時，也談到再次合作的心情。當被問到在本次電影開拍前，是否有需要特別了解導演馬丁史柯西斯之處時，李奧納多大方分享導演的工作方式，表示他經常透過安排電影放映作為參考，「我們可能會看一些日本鬼片，只是為了感受那種氛圍，你會玩得很開心的。」

「What Happens at Night」獲捷克電影委員會的協助，正如火如荼於捷克展開拍攝，並同步釋出首張劇照，李奧納多狄卡皮歐與珍妮佛勞倫斯兩人飾演夫妻，在冬日冷冽景色中手牽著手，劇照一釋出，即引發全球影迷高度期待。

電影改編自暢銷作家彼得卡麥隆（Peter Cameron）同名小說。講述一段有如夢幻般的故事，一對美國已婚夫妻前往歐洲一座被白雪覆蓋的小鎮，計畫領養一名嬰兒。該片卡司陣容還包括「隔離島」派翠西亞克拉克森（Patricia Clarkson）、「醉好的時光」邁茲米克森（Mads Mikkelsen）等人。