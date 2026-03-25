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「孟漢娜」20周年特輯 麥莉金髮劉海經典回歸

編譯尤寶琪／綜合報導
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影集「孟漢娜」是很多人的青春回憶。（圖／Disney+提供）
影集「孟漢娜」是很多人的青春回憶。（圖／Disney+提供）

頂著經典「孟漢娜」(Hannah Montana)金髮與劉海，歌手麥莉希拉(Miley Cyrus)回歸事業根源，慶祝這部捧紅了她的電視劇播出20周年。

麥莉希拉日前於洛杉磯與「孟漢娜」劇組重聚，出席「孟漢娜20周年特別節目」的首映會。

麥莉告訴美聯社(The Associated Press)，「孟漢娜」的20周年里程碑，給予她從「全新的視角」來看待這個角色和這部影集的機會；麥莉從13歲時開始演出這部迪士尼頻道(Disney Channel)影集，飾演有著秘密雙重身分的「麥莉史都華」（Miley Stewart），一位乍看之下只是一名普通的青少年國中生，但其實是風靡全美的偶像明星「孟漢娜」。

麥莉希拉慶祝這部捧紅她的電視劇「孟漢娜」播出20周年。（路透）
麥莉希拉慶祝這部捧紅她的電視劇「孟漢娜」播出20周年。（路透）

「現在能夠置身事外，能夠成長，並以一種我以前身處其中時，無法做到的方式參與其中，擺脫了所有的混亂、日程安排和演出，」麥莉希拉表示，「現在這一切都變成了一場慶祝。所以這是一種全新的視角。我喜歡這種感覺。」

這部周年紀念特別節目在Disney+和Hulu上線，慶祝該節目首播20周年；節目在現場觀眾面前錄製，穿插了珍貴的歷史影像，並以由播客主持人艾利克斯庫柏(Alex Cooper)，向如今已是名副其實流行巨星的麥莉希拉進行採訪為中心。

節目以「孟漢娜」的主題曲「The Best of Both Worlds」開場，並包含了節目多首熱門歌曲，最後以一首獻給年輕麥莉的新歌結尾；此外，節目還有許多朋友和家人的亮相，包括麥莉的父親、鄉村歌手比利．雷．希拉(Billy Ray Cyrus)，兩人還在試圖重現劇中的握手場景；而在劇中飾演孟漢娜對手的席琳娜戈梅茲(Selena Gomez)，也驚喜現身；其他特別來賓還包括了創作歌手查普爾羅恩(Chappell Roan)，在節目中講述了麥莉賽勒斯對她事業的影響。

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