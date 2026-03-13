觀影說劇╱「極限返航」原唱意外亂入 萊恩爆笑嗨唱肯尼之歌

萊恩葛斯林在片中飾演太空人。（圖／索尼提供）

性感男神萊恩葛斯林（Ryan Gosling）主演的年度科幻動作鉅片「極限返航」（Project Hail Mary），在台北大巨蛋秀泰影城盛大舉辦台灣首映會，現場星光與科技感交織，為這場承載人類最後希望的宇宙救援任務揭開序幕。映後更驚喜加碼，在戲院大廳舉辦小型演唱會，歌手柏霖PoLin現場獻唱電影主題曲。

柏霖PoLin去年更入圍第36屆金曲獎「最佳華語男歌手獎」，此次在他極具穿透力的嗓音下重新詮釋「極限返航」主題曲，電影中則由憑藉「墜惡真相」（Anatomie d'une chute）提名奧斯卡最佳女主角的德國影后桑德拉惠勒（Sandra Hüller）獨唱，柏霖PoLin特殊且厚實的聲線賦予這首歌更多層次感動，唱出電影橫跨光年的孤獨與希望。

有趣的是，萊恩葛斯林日前參加美國熱門節目「週六夜現場」（SNL）擔任臨時主持人，在進行開場獨白時，被電影中主題曲的原唱哈利史泰爾斯（Harry Styles）意外亂入，兩人荒謬又幽默的互動逗得全場觀眾笑到流淚，萊恩甚至嘗試自己唱「Sign Of The Times」，最後還演變成「Barbie芭比」中的「肯尼之歌」，爆笑的橋段成為網路上近期討論度最高的話題。

電影「極限返航」改編自寫實派科幻大師安迪威爾（Andy Weir）暢銷小說，其實早在2020年小說尚未出版前，安迪威爾便將手稿寄給萊恩葛斯林，希望他不僅主演，更能擔任製片共同推動計畫。

萊恩葛斯林一口氣讀完整部作品，形容這是一段史詩般的旅程，「萊倫格雷斯並非傳統英雄，他不勇敢也不冷靜，甚至從未認為自己是救世主，但在危機之中仍選擇一次次嘗試，這份平凡中的堅持，正是角色最動人的力量。」