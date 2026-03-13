欠租遭法院驅逐 米基洛克抗議屋況爛 拒收捐款：太丟臉

我的頻道

編譯莊瑞萌／綜合報導
米基洛克曾憑藉「力挽狂瀾」」入圍奧斯卡最佳男主角，如今他卻面臨「強制搬離租屋處」窘境。（取材自IMDb）
米基洛克曾憑藉「力挽狂瀾」」入圍奧斯卡最佳男主角，如今他卻面臨「強制搬離租屋處」窘境。（取材自IMDb）

曾以「力挽狂瀾」(The Wrestler)入圍奧斯卡最佳男主角的好萊塢演員米基洛克(Mickey Rourke)，近日因長期積欠房租，被洛杉磯郡法院裁定必須搬離目前租住的住宅。這起事件也因粉絲曾替他募款超過10萬元而備受關注。

根據國家廣播公司新聞網(NBC News)報導，法院紀錄指出，房東高迪(Eric Goldie)已向法院申請勝訴判決。文件顯示，被告以本名菲利普安德烈洛克(Philip Andre Rourke)簽訂租約，租住位於洛杉磯德雷塞爾大道(Drexel Ave.)6520號的一棟三房住宅，租約原本至少持續至去年4月30日，月租金從5200元起，但後來調整為7000元。房東指出，洛克已經數月未繳房租，截至去年年底，包括法律費用在內，欠款累計達5萬9100元。

面對判決，米基洛克發表聲明反擊，他聲稱房客權益受損，「幾個月來，這裡有嚴重的鼠患，浴室和水管頻繁故障，儘管我多次要求維修，房東卻始終視而不見，」他強調，拒付房租並非輕率之舉，而是對居住環境惡劣的無奈抗爭。這起驅逐案中最令人意外的轉折，莫過於一場「未經授權」的愛心行動。

年初，米基洛克的經紀人發起了一場GoFundMe眾籌，宣稱這位71歲的男星正處於「健康與經濟的極度壓力」中，呼籲大眾捐款協助他保住住所。熱情的影迷迅速響應，捐款金額在短時間內突破10萬元。

當米基洛克得知此事時，卻感到無比憤怒與混亂，「那不是我，好嗎？」他說。他隨後在Instagram發布影片，語氣激昂地表示，「如果我真的缺錢，我絕不會去求什麼該死的施捨。我寧願把槍塞進屁股裡扣下扳機，也不要這種慈善。」米基洛克直言，這場未經他同意的募款計畫讓他感到「丟臉」，並強調自己的生活很簡單，絕對不會向外界伸手。

好萊塢 洛杉磯

