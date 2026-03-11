「格雷女」脫了… 恢單尺度大開 上空性感打撞球

達珂塔強生去年結束與酷玩樂團主唱克里斯馬汀的8年戀情後，依然在螢幕上發光發熱。（路透資料照片）

曾在2015年以電影「格雷的五十道陰影」（Fifty Shades of Grey）紅遍全球的女星達珂塔強生（Dakota Johnson），去年結束與英國樂團「Coldplay」酷玩樂團主唱克里斯馬汀（Chris Martin）的8年戀情後，依然在螢幕上發光發熱。近期她替知名品牌Calvin Klein拍攝的春季形象廣告影片，解放尺度的照片令人看得血脈賁張。

畫面中，達珂塔以上半身全裸的造型手持撞球桿，跨坐在撞球桌上，展現性感氛圍但不流於流俗的完美體態；另一幕只見她站上鋼琴，穿著品牌經典牛仔褲，搭配慵懶而自信的神情，展現性感又隨性的視覺效果。

達珂塔強生上半身全裸手持撞球桿，大展性感曲線。（取材自Instagram）

對於此次尺度較為大膽的拍攝，達珂塔在品牌聲明中表示，她在拍攝過程中感到自在且愉悅。她指出：「當一個女人獨自在家閱讀、工作或放鬆時，那種狀態其實非常自由，也充滿感性。這次的廣告想要呈現的，是女性以自己的方式感到舒適、自由與性感的態度。有時候，一個女人只是單純地『存在著』（Just Being），那本身就是最性感的時刻。」

照片曝光後，瞬間在網路上掀起熱議，不少人認為形容為「2026純慾系天花板」，但也有人，認為畫面尺度略大。不過相較於她過去在電影「格雷的五十道陰影」中的演出，對達珂塔強生而言，此次廣告更像是一種視覺藝術形式的展現。