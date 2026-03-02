我的頻道

美以聯手攻伊 中國學者：美國欲掌控全球能源命脈

千人斬成人影星「大戰400人」懷孕了 將靠一招找生父

美國演員獎╱麥可B喬丹奪影帝 潔西伯克利影后 罪人大贏家

記者陳穎╱綜合報導
麥可·B·喬丹以「罪人」擊敗眾家強敵拿下影帝。（路透）
好萊塢 「美國演員獎」（Actor Awards）天登場，該獎前身「美國演員工會獎」（Screen Actors Guild Awards，SAG Awards），也被外界認為是奧斯卡的風向球。

吸血鬼題材電影「罪人」(Sinners)成為最大贏家，不僅奪下電影類最高榮譽「最佳群戲演出」，主演麥可·B·喬丹(Michael B. Jordan)也榮膺電影類最佳男主角，打敗「甜茶」提摩西夏勒梅、李奧納多狄卡皮歐。潔西伯克利 (Jessie Buckley)則以「哈姆奈特」獲頒最佳女主角。

潔西伯克利獲頒電影類最佳女主角。（路透）
配角獎由反派角色包辦，西恩潘(Sean Penn )以「一戰再戰」的瘋狂士兵一角獲獎；埃米馬迪根（Amy Madigan）／則因在「凶器」(Weapons)飾演女巫而得獎。

電視獎項方面，諷刺娛樂產業權力結構的喜劇影集「片廠風雲」(The Studio)一口氣拿下三項大獎，塞斯羅根（Seth Rogen）以該劇獲得喜劇類最佳男演員，已故的「小鬼當家」女星凱薩琳奧哈拉(Catherine O Hara) 獲頒喜劇類最佳女主角。

緊追其後的則是寫實醫療劇「匹茲堡醫魂」(The Pitt)，抱回兩座獎項，諾亞·懷勒以該劇獲頒劇情類最佳男演員，該劇還獲得劇情類最佳群戲。劇情類女主角則爆冷門，「頭號外交官」(The Diplomat)的凱莉·羅素(Keri Russell )勝出，擊敗「萬中選一」（Pluribus）瑞雅·希洪（Rhea Seehorn）。

迷你影集方面，蜜雪兒·威廉絲 (Michelle Williams)以「死前慾望清單」(Dying for Sex)奪得最佳女主角；16歲新星歐文庫柏(Owen Cooper) 則以「混沌少年時」(Adolescence)擊敗劇中飾演爸爸的男星史蒂芬·葛拉翰(Stephen Graham)，拿下最佳男主角，成為史上最年輕得獎人。

好萊塢傳奇影星83歲哈里遜福特（Harrison Ford） 獲頒終身成就獎，動情表示自己「只是因為還活著而得獎」，發言時多次哽咽。

2026年美國演員獎得獎名單

電影類

最佳群戲／「罪人」

最佳女主角／潔西伯克利「哈姆奈特」

最佳男主角／麥可·B·喬丹「罪人」

最佳女配角／埃米馬迪根「兇器」

最佳男配角／西恩潘「一戰再戰」

最佳特技群戲／「不可能的任務：最終清算」

電視類

劇情類最佳群戲／「匹茲堡醫魂」

劇情類最佳女演員／凱莉羅素「頭號外交官」

劇情類最佳男演員／諾亞懷爾「匹茲堡醫魂」

喜劇類最佳群戲／「片廠風雲」

喜劇類最佳女演員／凱薩琳奧哈拉「片廠風雲」

喜劇類最佳男演員／塞斯羅根「片廠風雲」

電視電影／限定劇最佳女演員／蜜雪兒威廉絲「死前慾望清單」

電視電影／限定劇最佳男演員／歐文庫珀「混沌少年時」

劇集最佳特技群戲／「最後生還者」

埃米馬迪根入魂「兇器」的女巫拿下電影最佳女配角。(美聯社)
哈里遜福特獲頒終身成就獎。（路透）
賽斯羅根以「片廠風雲」獲頒影集喜劇類最佳男主角。（路透）
諾亞懷爾以「匹茲堡醫魂」拿下影集劇情類最佳男演員。（美聯社）
好萊塢

