我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

以色列媒體稱伊朗最高領袖哈米尼身亡 川普證實

美對伊朗發動軍事行動 國會有人力挺有人批未授權

瑪格麗特庫利自曝「我喜歡演反派」 著迷危險與不可預測

記者廖福生／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
瑪格麗特庫利飾演貝克的風騷舊情人茱莉亞。(CATCHPLAY提供)
瑪格麗特庫利飾演貝克的風騷舊情人茱莉亞。(CATCHPLAY提供)

演出「懼裂」爆紅的性感女星瑪格麗特庫利，演出新片「豪門殺人指南」，她在片中飾演的「茱莉亞」一角，她直言：「我喜歡演這個反派角色」更透露茱莉亞偏愛那種帶點罪惡的快感，總會忍不住心想「要是我耍壞會怎樣？」坦率表示角色並非討喜人物，卻正因為這分危險與不可預測，讓她深深著迷。

談到與男主角葛倫鮑威爾的合作，瑪格麗特庫利毫不吝嗇盛讚「葛倫很棒，完美的電影明星」她形容：「他非常聰明、迷人、體貼又才華洋溢，一切無可挑剔，簡直有超能力！」她笑說自己常問他：「你是喝了什麼？做了什麼？為什麼狀態越來越好？」

瑪格麗特庫利甚至開玩笑表示自己應該什麼都學他，這樣也會一樣如此完美。她也俏皮透露自己最喜歡戲弄男演員，更打趣地說：「拜託，他們活該呢！」

值得一提的是，在「豪門殺人指南」中，瑪格麗特庫利的華麗造型同樣成為焦點，她表示自己真的很榮幸由香奈兒贊助了大量時尚單品，讓她從頭到腳皆是高級訂製。她坦言很少演出這種能穿上如此高級華服的角色，「既華麗又過癮！」也正因如此，茱莉亞在大銀幕上真的「看起來有錢到爆」，將金錢與權力的誘惑具象化為令人無法移開視線的時尚武裝。

電影「豪門殺人指南」劇情描述出生便被豪門家族無情拋棄的貝克瑞費洛（葛倫鮑威爾 飾），為奪回理應屬於自己的遺產，決心不擇手段，策劃連環謀殺計劃，除掉擋在他與280億遺產之間的七名家族財產繼承人，奪回他的身分與巨額遺產。然而，隨著一個個繼承人以愈來愈「匠心獨具的意外」相繼死亡，貝克不僅得同時瞞著女友進行殺人計畫，更得面對一位看穿他陰謀、又想分一杯羹的風騷舊情人茱莉亞(瑪格麗特庫利 飾)，否則，一切都有可能功虧一簣。

在「豪門殺人指南」中，瑪格麗特庫利的華麗造型同樣成為焦點。(CATCHPLAY提...
在「豪門殺人指南」中，瑪格麗特庫利的華麗造型同樣成為焦點。(CATCHPLAY提供)

瑪格麗特庫利坦率表示角色並非討喜人物，卻正因為這份危險與不可預測，讓她深深著迷。...
瑪格麗特庫利坦率表示角色並非討喜人物，卻正因為這份危險與不可預測，讓她深深著迷。(CATCHPLAY提供)

世報陪您半世紀

上一則

「國民姐夫」新年幹大事 AKIRA宣布父親節開唱

延伸閱讀

觀影說劇╱暌違10年… 蜜拉喬娃維琪回歸 化身地表最強老媽

觀影說劇╱暌違10年… 蜜拉喬娃維琪回歸 化身地表最強老媽
「鬼追蹤」取景數十年廢棄凶宅 8小時淨化壓不住邪靈

「鬼追蹤」取景數十年廢棄凶宅 8小時淨化壓不住邪靈
「鬼追蹤」拍攝現場頻傳靈異 8小時淨化壓不住「誤喚邪靈」

「鬼追蹤」拍攝現場頻傳靈異 8小時淨化壓不住「誤喚邪靈」
從命案揭開層層謊言 Netflix韓劇「莎拉的真偽人生」4大爆點

從命案揭開層層謊言 Netflix韓劇「莎拉的真偽人生」4大爆點

熱門新聞

歐陽妮妮一家人拍全家福，傅娟（左圖前排中）難得露臉。（取材自歐陽妮妮Instagram）

63歲傅娟升格當外婆 全家福高清照難得曝光

2026-02-22 02:00
向華強和向太活躍於社群。(摘自微博)

向華強身家500億港幣 震撼宣布遺產全交郭碧婷「小兒子一毛都不給」

2026-02-25 20:48
鄭少秋以「楚留香」走紅，有過3段婚姻。本報資料照

78歲鄭少秋愛女驟逝 無法見最後一面太痛「人間蒸發3年」

2026-02-16 12:41
27歲的美國女歌手查普蘿恩1日出席葛萊美獎紅毯，上半身薄紗禮服幾近上空，紅色裙子只靠乳環掛住。(路透)

葛萊美／27歲女歌手「上空現身」 只靠乳環撐住薄紗

2026-02-01 23:10
改編自同名小說的「流水迢迢」由任嘉倫、李蘭迪主演。(取材自微博)

原著粉也大讚 6部「古裝改編劇」口碑發酵

2026-02-18 01:28
湯唯獲網友大讚有正義感。微博

回北京娘家遇插隊者…湯唯霸氣呵斥 9歲女兒意外成亮點

2026-02-25 07:00

超人氣

更多 >
不用清潔劑 廚房一小物就能擦除水龍頭水垢「潔亮好閃」

不用清潔劑 廚房一小物就能擦除水龍頭水垢「潔亮好閃」
華裔三寶爸遇小車禍 索保險信息遭對方冷血撞死

華裔三寶爸遇小車禍 索保險信息遭對方冷血撞死
疑與437女有性關係 前NASA亞裔員工遭多女友組團報復

疑與437女有性關係 前NASA亞裔員工遭多女友組團報復
川普8分鐘談話 宣布對伊朗展開「大規模作戰行動」

川普8分鐘談話 宣布對伊朗展開「大規模作戰行動」
20萬投入年金產品換現金流 退休族高枕無憂

20萬投入年金產品換現金流 退休族高枕無憂