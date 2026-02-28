凱文詹姆斯赴義拍片暴胖30磅 導演：快掩飾不了 別再吃了

凱文詹姆斯赴義大利拍戲，拍攝期間胖了30磅。（圖／車庫娛樂提供）

好萊塢 喜劇男星凱文詹姆斯（Kevin James），首度擔綱愛情電影男主角，演出新作「我獨自蜜月」（Solo Mio），他於訪談中透露，拍攝過程遇到的最大難關其實是美食，讓他拍攝期間胖30磅。

「我獨自蜜月」遠赴義大利 如詩如畫的羅馬與托斯卡尼 拍攝，凱文詹姆斯在「吉米法隆今夜秀」（The Tonight Show Starring Jimmy Fallon）上與主持人分享自己愛上了提拉米蘇和義大利菜，副作用是以肉眼可見的速度變胖：「我沒在開玩笑，拍攝期間我胖了30磅，導演跟我說『老兄，別再吃了，我們快掩飾不了了』我每天看起來都不一樣，到底是誰說這裡比較少加工食品，在義大利怎麼吃都不會胖的。」

當被吉米法隆問道拍攝時是否曾想念美國時，凱文詹姆斯說他最心心念念的是家鄉的花生醬：「我超想念花生醬，他們那裡沒有花生醬。義大利食物都很好吃，但你知道一個月沒吃到花生醬會讓人漸漸發瘋。」

本片細膩地捕捉了許多令單身者心碎、卻又真實得讓人想哭的橋段，這要歸功於劇組於開拍前做的功課，凱文詹姆斯告訴媒體：「我們採訪了很多人，令人驚訝的是，很多人都曾在婚禮現場被拋棄，我無法想像愛人缺席會帶來怎樣的打擊。」