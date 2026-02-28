我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

年薪近8萬元 才能負擔加州基本開銷

紐時：避免川習會告吹 川普政府擱置130億元對台軍售

凱文詹姆斯赴義拍片暴胖30磅 導演：快掩飾不了 別再吃了

記者廖福生╱綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
凱文詹姆斯赴義大利拍戲，拍攝期間胖了30磅。（圖／車庫娛樂提供）
凱文詹姆斯赴義大利拍戲，拍攝期間胖了30磅。（圖／車庫娛樂提供）

好萊塢喜劇男星凱文詹姆斯（Kevin James），首度擔綱愛情電影男主角，演出新作「我獨自蜜月」（Solo Mio），他於訪談中透露，拍攝過程遇到的最大難關其實是美食，讓他拍攝期間胖30磅。

「我獨自蜜月」遠赴義大利如詩如畫的羅馬與托斯卡尼拍攝，凱文詹姆斯在「吉米法隆今夜秀」（The Tonight Show Starring Jimmy Fallon）上與主持人分享自己愛上了提拉米蘇和義大利菜，副作用是以肉眼可見的速度變胖：「我沒在開玩笑，拍攝期間我胖了30磅，導演跟我說『老兄，別再吃了，我們快掩飾不了了』我每天看起來都不一樣，到底是誰說這裡比較少加工食品，在義大利怎麼吃都不會胖的。」

當被吉米法隆問道拍攝時是否曾想念美國時，凱文詹姆斯說他最心心念念的是家鄉的花生醬：「我超想念花生醬，他們那裡沒有花生醬。義大利食物都很好吃，但你知道一個月沒吃到花生醬會讓人漸漸發瘋。」

本片細膩地捕捉了許多令單身者心碎、卻又真實得讓人想哭的橋段，這要歸功於劇組於開拍前做的功課，凱文詹姆斯告訴媒體：「我們採訪了很多人，令人驚訝的是，很多人都曾在婚禮現場被拋棄，我無法想像愛人缺席會帶來怎樣的打擊。」

世報陪您半世紀

義大利 好萊塢 卡尼

上一則

劉宇寧演金融新貴「小貝」 角色熱度3分鐘就破億

下一則

「鏢人」帶動武俠熱潮 吳京打鐵趁熱揮「刀」

延伸閱讀

義大利米蘭電車出軌撞擊建物 釀1死40傷

義大利米蘭電車出軌撞擊建物 釀1死40傷
時隔30年重拍警匪劇…「除惡」導演：只想深挖人性深處複雜與真實

時隔30年重拍警匪劇…「除惡」導演：只想深挖人性深處複雜與真實
導演施壓？ 楊洋才傳因陰陽劇本棄演 沒幾天就復工

導演施壓？ 楊洋才傳因陰陽劇本棄演 沒幾天就復工
韓籍首位 南韓導演朴贊郁出任坎城影展評審團主席

韓籍首位 南韓導演朴贊郁出任坎城影展評審團主席

熱門新聞

歐陽妮妮一家人拍全家福，傅娟（左圖前排中）難得露臉。（取材自歐陽妮妮Instagram）

63歲傅娟升格當外婆 全家福高清照難得曝光

2026-02-22 02:00
鄭少秋以「楚留香」走紅，有過3段婚姻。本報資料照

78歲鄭少秋愛女驟逝 無法見最後一面太痛「人間蒸發3年」

2026-02-16 12:41
27歲的美國女歌手查普蘿恩1日出席葛萊美獎紅毯，上半身薄紗禮服幾近上空，紅色裙子只靠乳環掛住。(路透)

葛萊美／27歲女歌手「上空現身」 只靠乳環撐住薄紗

2026-02-01 23:10
向華強和向太活躍於社群。(摘自微博)

向華強身家500億港幣 震撼宣布遺產全交郭碧婷「小兒子一毛都不給」

2026-02-25 20:48
改編自同名小說的「流水迢迢」由任嘉倫、李蘭迪主演。(取材自微博)

原著粉也大讚 6部「古裝改編劇」口碑發酵

2026-02-18 01:28
湯唯獲網友大讚有正義感。微博

回北京娘家遇插隊者…湯唯霸氣呵斥 9歲女兒意外成亮點

2026-02-25 07:00

超人氣

更多 >
劉美賢之父「最窮的律師」：放養的冠軍 不被成績定義

劉美賢之父「最窮的律師」：放養的冠軍 不被成績定義
河北男花32萬娶妻 她拒同房也不脫內褲 法院卻不准離

河北男花32萬娶妻 她拒同房也不脫內褲 法院卻不准離
State Farm全美大撒50億紅利 每輛車可領100元

State Farm全美大撒50億紅利 每輛車可領100元
Lycamobile成破口 華人帳戶被盜 知情者詳解手法

Lycamobile成破口 華人帳戶被盜 知情者詳解手法
「嘴角水泡」以為火氣大 陝西30歲女當晚腦死 全網炸鍋

「嘴角水泡」以為火氣大 陝西30歲女當晚腦死 全網炸鍋