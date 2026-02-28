我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

年薪近8萬元 才能負擔加州基本開銷

紐時：避免川習會告吹 川普政府擱置130億元對台軍售

觀影說劇╱德國影帝化身「送書人」 靦腆情感滿分票房大賣

記者廖福生╱綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
德國影帝克里斯多福赫斯特片中飾演個性靦腆卻情感滿分的「送書人卡爾」。（圖／海鵬提供）
德國影帝克里斯多福赫斯特片中飾演個性靦腆卻情感滿分的「送書人卡爾」。（圖／海鵬提供）

改編自德國暢銷小說「送書人」的電影「門對門移動書店」（The Door-to-Door Bookstore），由德國影帝克里斯多福赫斯特（Christoph Maria Herbst）擔綱主演，他將片中個性靦腆卻情感滿分的「送書人卡爾」演繹得淋漓盡致，不僅榮獲巴伐利亞電影獎最佳男主角，該片更榮獲舊金山泛柏林電影節觀眾票選獎。

電影「門對門移動書店」原著作者卡斯騰赫恩（Carsten Henn）是某次造訪亞琛時，聽聞當地「送書人」故事，當下決定將之寫成小說。有趣的是，他將「送書人」形象取自他愛書成癡父親的模樣，更靈感大發讓故事以自己女兒（片中角色「莎莎」）角度切入。

該書不僅狂賣50萬冊，更霸居Spiegel德國暢銷書排行榜100周，並被翻譯成全球30多國語言出版。電影則更在男主角卡爾送書過程，帶出如詩如畫的亞琛山城景觀，沿途還穿插許多文學典故，滿載幽默、詩意與豐沛的情感。

有趣的是，片中書店竟然真實存在，就是座落於德國西部邊境，與比利時、荷蘭接壤的山城亞琛（Aachen），深耕閱讀文化50年、四度榮獲「德國年度書店獎」的傳奇書店「Backhaus」。全盛時期聲名擴及全歐洲，一年舉辦70多場講座，不少諾貝爾得主及重量級作家都曾在此分享作品。片中現今幾乎不可能存在的「送書人」，也確實真有其人。不僅生活在文學世界裡，每天更背著沉重背包，親自將書本徒步遞送到顧客家門口，成為當地最美麗的風景。

電影「門對門移動書店」橫掃德國票房超越2億台幣(約637萬美元)，成為德國近年最具感染力的現象級電影之一，劇情描述，送書人卡爾（克里斯多福赫斯特飾）的生活步調始終像鐘表般地精準。他對鎮上每個顧客的喜好瞭如指掌，並以能為他們挑選到最合適的書而感到自豪。每天總將一本本書，親手包好、送到顧客的家門口。直到有天，他井然有序的生活，突然因為一個失去母親的9歲女孩莎莎（尤娜班尼特Yuna Bennett飾）的闖入而改變。

世報陪您半世紀

德國 邊境 諾貝爾

上一則

修杰楷「閃兵案」後社群蒸發 賈靜雯帶全家飛南半球數位排毒

下一則

少女時代Tiffany閃嫁卞約漢 經紀公司曝將在教會舉行婚禮

延伸閱讀

北皇后區警局增設呼聲再起 109分局人手減少 社區憂治安壓力加劇

北皇后區警局增設呼聲再起 109分局人手減少 社區憂治安壓力加劇
路透：美施壓敘利亞禁用中國電信技術 稱威脅國安

路透：美施壓敘利亞禁用中國電信技術 稱威脅國安
紐約師生大雪後返校混亂不堪 曼達尼急令復課遭罵翻

紐約師生大雪後返校混亂不堪 曼達尼急令復課遭罵翻
觀影供給需求錯配 中國春節檔票房下跌近4成

觀影供給需求錯配 中國春節檔票房下跌近4成

熱門新聞

歐陽妮妮一家人拍全家福，傅娟（左圖前排中）難得露臉。（取材自歐陽妮妮Instagram）

63歲傅娟升格當外婆 全家福高清照難得曝光

2026-02-22 02:00
鄭少秋以「楚留香」走紅，有過3段婚姻。本報資料照

78歲鄭少秋愛女驟逝 無法見最後一面太痛「人間蒸發3年」

2026-02-16 12:41
27歲的美國女歌手查普蘿恩1日出席葛萊美獎紅毯，上半身薄紗禮服幾近上空，紅色裙子只靠乳環掛住。(路透)

葛萊美／27歲女歌手「上空現身」 只靠乳環撐住薄紗

2026-02-01 23:10
向華強和向太活躍於社群。(摘自微博)

向華強身家500億港幣 震撼宣布遺產全交郭碧婷「小兒子一毛都不給」

2026-02-25 20:48
改編自同名小說的「流水迢迢」由任嘉倫、李蘭迪主演。(取材自微博)

原著粉也大讚 6部「古裝改編劇」口碑發酵

2026-02-18 01:28
湯唯獲網友大讚有正義感。微博

回北京娘家遇插隊者…湯唯霸氣呵斥 9歲女兒意外成亮點

2026-02-25 07:00

超人氣

更多 >
劉美賢之父「最窮的律師」：放養的冠軍 不被成績定義

劉美賢之父「最窮的律師」：放養的冠軍 不被成績定義
河北男花32萬娶妻 她拒同房也不脫內褲 法院卻不准離

河北男花32萬娶妻 她拒同房也不脫內褲 法院卻不准離
State Farm全美大撒50億紅利 每輛車可領100元

State Farm全美大撒50億紅利 每輛車可領100元
Lycamobile成破口 華人帳戶被盜 知情者詳解手法

Lycamobile成破口 華人帳戶被盜 知情者詳解手法
「嘴角水泡」以為火氣大 陝西30歲女當晚腦死 全網炸鍋

「嘴角水泡」以為火氣大 陝西30歲女當晚腦死 全網炸鍋