觀影說劇╱德國影帝化身「送書人」 靦腆情感滿分票房大賣

德國影帝克里斯多福赫斯特片中飾演個性靦腆卻情感滿分的「送書人卡爾」。（圖／海鵬提供）

改編自德國 暢銷小說「送書人」的電影「門對門移動書店」（The Door-to-Door Bookstore），由德國影帝克里斯多福赫斯特（Christoph Maria Herbst）擔綱主演，他將片中個性靦腆卻情感滿分的「送書人卡爾」演繹得淋漓盡致，不僅榮獲巴伐利亞電影獎最佳男主角，該片更榮獲舊金山泛柏林電影節觀眾票選獎。

電影「門對門移動書店」原著作者卡斯騰赫恩（Carsten Henn）是某次造訪亞琛時，聽聞當地「送書人」故事，當下決定將之寫成小說。有趣的是，他將「送書人」形象取自他愛書成癡父親的模樣，更靈感大發讓故事以自己女兒（片中角色「莎莎」）角度切入。

該書不僅狂賣50萬冊，更霸居Spiegel德國暢銷書排行榜100周，並被翻譯成全球30多國語言出版。電影則更在男主角卡爾送書過程，帶出如詩如畫的亞琛山城景觀，沿途還穿插許多文學典故，滿載幽默、詩意與豐沛的情感。

有趣的是，片中書店竟然真實存在，就是座落於德國西部邊境 ，與比利時、荷蘭接壤的山城亞琛（Aachen），深耕閱讀文化50年、四度榮獲「德國年度書店獎」的傳奇書店「Backhaus」。全盛時期聲名擴及全歐洲，一年舉辦70多場講座，不少諾貝爾 得主及重量級作家都曾在此分享作品。片中現今幾乎不可能存在的「送書人」，也確實真有其人。不僅生活在文學世界裡，每天更背著沉重背包，親自將書本徒步遞送到顧客家門口，成為當地最美麗的風景。

電影「門對門移動書店」橫掃德國票房超越2億台幣(約637萬美元)，成為德國近年最具感染力的現象級電影之一，劇情描述，送書人卡爾（克里斯多福赫斯特飾）的生活步調始終像鐘表般地精準。他對鎮上每個顧客的喜好瞭如指掌，並以能為他們挑選到最合適的書而感到自豪。每天總將一本本書，親手包好、送到顧客的家門口。直到有天，他井然有序的生活，突然因為一個失去母親的9歲女孩莎莎（尤娜班尼特Yuna Bennett飾）的闖入而改變。