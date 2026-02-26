我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

新政綠卡持有者多福利受限 恐遭突擊檢查、旅行也跟蹤

借戲揩油？男演員疑胸襲女星「手部左右移動」

「變形金剛」男星酒後暴走毆人 半裸遭警逮捕

記者陳穎／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
西亞李畢福毆打民眾在街頭被捕。（美聯社）
西亞李畢福毆打民眾在街頭被捕。（美聯社）

曾演出過電影「變形金剛」的好萊塢男星西亞李畢福（Shia LaBeouf）脫序行為不斷，荒腔走板的行徑接二連三發生，讓人不禁搖頭。

日前他因在美國紐奧良狂歡節期間酒後鬧事、涉嫌在酒吧外毆打兩名男子遭警方逮捕，近日法院最新裁定出爐，要求他在繳納高達10萬美元（約新台幣320萬元）保釋金後，必須強制入住勒戒中心接受戒酒戒毒治療，並定期接受藥物與酒精檢測。

根據外媒報導，現年39歲的西亞李畢福於2月18日凌晨在紐奧良一間酒吧外爆發肢體衝突，疑似在長時間酗酒後情緒失控，不僅出手毆打路人，還被指在衝突與被逮捕過程中大聲叫囂、口出歧視性言論。警方指出，其中一名被害者甚至鼻骨脫臼，事件引發當地社會高度關注。

西亞李畢福毆打民眾在街頭被捕。（美聯社）
西亞李畢福毆打民眾在街頭被捕。（美聯社）

案件於2月26日開庭審理，紐奧良刑事地方法院法官西當庭表示，她最擔心的是西亞李畢福對受害者及整體社區所構成的潛在危險，尤其是其言行已對弱勢族群造成威脅，因此裁定提高保釋金額，並附加嚴格條件。

法官指出，若西亞李畢福成功交保，必須立刻進入戒癮治療機構，同時接受定期藥物與酒精檢測。庭上提交的檢測結果顯示，他體內有過去藥物與酒精使用的跡象。儘管其律師強調，當下並未檢測出非法藥物成分，並表示部分反應可能與處方藥有關，但法官仍直言「最令人擔憂的是他的酒精使用狀況，以及他對此事並未展現足夠的重視」。

除了這起酒吧衝突，他先前在電影拍攝期間的行為也曾引發工作人員不安。外媒指出，他在拍攝新片時，疑似為了「方法演技」過度投入，甚至曾在片場跳入有活牛的牛欄中，舉動危險失序，令劇組相當不滿。

「變形金剛」多次因西亞李畢福鬧上社會版面。（美聯社）
「變形金剛」多次因西亞李畢福鬧上社會版面。（美聯社）

世報陪您半世紀

歧視 好萊塢

上一則

才傳棄演陰陽劇本…楊洋突「包緊緊」復工 網傳導演親自去帶人

延伸閱讀

瑞士酒吧惡火 政府將發每位罹難與重傷者逾6萬美元

瑞士酒吧惡火 政府將發每位罹難與重傷者逾6萬美元
疑醉酒襲擊2男 西亞李畢福被控罪逮捕

疑醉酒襲擊2男 西亞李畢福被控罪逮捕
男子米慎區街頭扔酒精燃燒瓶 當場被捕

男子米慎區街頭扔酒精燃燒瓶 當場被捕
舊金山街頭驚現嫌犯駕車扔酒精燃燒瓶 巡警當場拘捕

舊金山街頭驚現嫌犯駕車扔酒精燃燒瓶 巡警當場拘捕

熱門新聞

鄭少秋以「楚留香」走紅，有過3段婚姻。本報資料照

78歲鄭少秋愛女驟逝 無法見最後一面太痛「人間蒸發3年」

2026-02-16 12:41
27歲的美國女歌手查普蘿恩1日出席葛萊美獎紅毯，上半身薄紗禮服幾近上空，紅色裙子只靠乳環掛住。(路透)

葛萊美／27歲女歌手「上空現身」 只靠乳環撐住薄紗

2026-02-01 23:10
歐陽妮妮一家人拍全家福，傅娟（左圖前排中）難得露臉。（取材自歐陽妮妮Instagram）

63歲傅娟升格當外婆 全家福高清照難得曝光

2026-02-22 02:00
向華強和向太活躍於社群。(摘自微博)

向華強身家500億港幣 震撼宣布遺產全交郭碧婷「小兒子一毛都不給」

2026-02-25 20:48
林秀芳有過一段身心遭受折磨的婚姻。(圖／摘自臉書)

嫁西非富商被迫「三女侍一夫」 女星斬斷渣男喜迎第二春

2026-02-19 04:00
改編自同名小說的「流水迢迢」由任嘉倫、李蘭迪主演。(取材自微博)

原著粉也大讚 6部「古裝改編劇」口碑發酵

2026-02-18 01:28

超人氣

更多 >
可負擔健保擬降保費 調高自付額個人1.5萬、家庭3.1萬元

可負擔健保擬降保費 調高自付額個人1.5萬、家庭3.1萬元
文革少年逃離大陸 赴美成企業家 捐3000萬報答母校

文革少年逃離大陸 赴美成企業家 捐3000萬報答母校
滬女懷疑丈夫出軌 花9000元雇人追蹤…「私家偵探」下場慘

滬女懷疑丈夫出軌 花9000元雇人追蹤…「私家偵探」下場慘
川普國情咨文提新版退休計畫 祭每年最高1000元補貼

川普國情咨文提新版退休計畫 祭每年最高1000元補貼
艾普斯坦前女友受邀雀兒喜婚禮 柯林頓家族關係再遭疑

艾普斯坦前女友受邀雀兒喜婚禮 柯林頓家族關係再遭疑