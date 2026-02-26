「回到未來」男星遭指家暴6大罪 前女友控「性奴剝削勞力」

克斯賓·葛洛佛以「回到未來」系列電影走紅。(美聯社)

曾以「回到未來」系列走紅的好萊塢男星克斯賓·葛洛佛( Crispin Glover)，片中飾演害羞膽小的高中生「喬治」，長大後成為畏縮懦弱的父親。他近日遭一名自稱前女友的女子提告，指控他以「工作機會」為誘因，將她騙到洛杉磯 後，對其進行長期操控，甚至淪為「性與免費勞力」的剝削對象，引發輿論震撼。

根據「綜藝報」取得的民事訴狀內容，原告以「Jane Doe」匿名身分提告，為一名30歲、來自英國的前模特兒。她指控克斯賓涉及毆打、詐欺、非法驅逐、惡意提告、蓄意造成精神傷害，以及違反加州 人權法等多項罪名。

訴狀指出，Jane Doe與克斯賓早在2015年透過社群媒體認識，之後多年持續聯繫。克斯賓被指曾多次對她做出「怪異且不恰當的示好」，並不斷遊說她前往洛杉磯發展。2023年，兩人在德國德勒斯登首次見面，克斯賓甚至被指向她展示私人收藏的納粹 紀念品。

原告表示，克斯賓在2023年間透過通話與訊息「長期鋪陳與引導」，承諾可協助她重新開始人生、進入娛樂產業發展，形塑出一段「事業合作關係」的假象。她最終於2024年初搬到洛杉磯，卻發現自己身陷完全不同的處境。

訴狀形容，她抵達後遭克斯賓全面掌控生活行蹤，要求她服從各種「愈來愈詭異、不當的指令」，實質上被迫充當同住女友，甚至是「性奴隸」。當她拒絕配合後，便遭到非法趕出住所，克斯賓更被指控對她提出不實法律行動，包括申請虛假的保護令。

對此，克斯賓的律師向「綜藝報」發表聲明嚴正否認所有指控，並反控Jane Doe才是施暴者。聲明指出，2024年3月2日，克斯賓在洛杉磯住處遭Jane Doe無預警重罪攻擊，他隨即報警，警方到場調查後逮捕Jane Doe，相關過程皆有警方紀錄與當時由克斯賓申請的保護令為證。律師強調，克斯賓將全力應訴，並相信司法程序將證明這起訴訟「毫無根據」。