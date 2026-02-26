我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

曼達尼見川普帶仿製報紙爭取支持 會後遭押學生獲釋

獨╱中國女留學生陳屍浴缸 兇嫌被指性生活粗暴

「回到未來」男星遭指家暴6大罪 前女友控「性奴剝削勞力」

記者陳穎／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
克斯賓·葛洛佛以「回到未來」系列電影走紅。(美聯社)
克斯賓·葛洛佛以「回到未來」系列電影走紅。(美聯社)

曾以「回到未來」系列走紅的好萊塢男星克斯賓·葛洛佛( Crispin Glover)，片中飾演害羞膽小的高中生「喬治」，長大後成為畏縮懦弱的父親。他近日遭一名自稱前女友的女子提告，指控他以「工作機會」為誘因，將她騙到洛杉磯後，對其進行長期操控，甚至淪為「性與免費勞力」的剝削對象，引發輿論震撼。

根據「綜藝報」取得的民事訴狀內容，原告以「Jane Doe」匿名身分提告，為一名30歲、來自英國的前模特兒。她指控克斯賓涉及毆打、詐欺、非法驅逐、惡意提告、蓄意造成精神傷害，以及違反加州人權法等多項罪名。

訴狀指出，Jane Doe與克斯賓早在2015年透過社群媒體認識，之後多年持續聯繫。克斯賓被指曾多次對她做出「怪異且不恰當的示好」，並不斷遊說她前往洛杉磯發展。2023年，兩人在德國德勒斯登首次見面，克斯賓甚至被指向她展示私人收藏的納粹紀念品。

原告表示，克斯賓在2023年間透過通話與訊息「長期鋪陳與引導」，承諾可協助她重新開始人生、進入娛樂產業發展，形塑出一段「事業合作關係」的假象。她最終於2024年初搬到洛杉磯，卻發現自己身陷完全不同的處境。

訴狀形容，她抵達後遭克斯賓全面掌控生活行蹤，要求她服從各種「愈來愈詭異、不當的指令」，實質上被迫充當同住女友，甚至是「性奴隸」。當她拒絕配合後，便遭到非法趕出住所，克斯賓更被指控對她提出不實法律行動，包括申請虛假的保護令。

對此，克斯賓的律師向「綜藝報」發表聲明嚴正否認所有指控，並反控Jane Doe才是施暴者。聲明指出，2024年3月2日，克斯賓在洛杉磯住處遭Jane Doe無預警重罪攻擊，他隨即報警，警方到場調查後逮捕Jane Doe，相關過程皆有警方紀錄與當時由克斯賓申請的保護令為證。律師強調，克斯賓將全力應訴，並相信司法程序將證明這起訴訟「毫無根據」。

世報陪您半世紀

洛杉磯 加州 納粹

上一則

「甄嬛傳」馬拉松成台灣過年盛事 BBC也「吃瓜」

下一則

借戲揩油？短劇男演員疑胸襲女星「手部左右移動」 網痛罵沒底線

延伸閱讀

涉白領犯罪 全美第二大學區總監 家被FBI突襲

涉白領犯罪 全美第二大學區總監 家被FBI突襲
2月藝術盛事陸續登場 全球藏家、明星聚南加

2月藝術盛事陸續登場 全球藏家、明星聚南加
關稅戰持續 加州長堤港1月進口量年減13%

關稅戰持續 加州長堤港1月進口量年減13%
涉白領犯罪？全美第二大學區總監 家被FBI突襲

涉白領犯罪？全美第二大學區總監 家被FBI突襲

熱門新聞

鄭少秋以「楚留香」走紅，有過3段婚姻。本報資料照

78歲鄭少秋愛女驟逝 無法見最後一面太痛「人間蒸發3年」

2026-02-16 12:41
27歲的美國女歌手查普蘿恩1日出席葛萊美獎紅毯，上半身薄紗禮服幾近上空，紅色裙子只靠乳環掛住。(路透)

葛萊美／27歲女歌手「上空現身」 只靠乳環撐住薄紗

2026-02-01 23:10
歐陽妮妮一家人拍全家福，傅娟（左圖前排中）難得露臉。（取材自歐陽妮妮Instagram）

63歲傅娟升格當外婆 全家福高清照難得曝光

2026-02-22 02:00
向華強和向太活躍於社群。(摘自微博)

向華強身家500億港幣 震撼宣布遺產全交郭碧婷「小兒子一毛都不給」

2026-02-25 20:48
林秀芳有過一段身心遭受折磨的婚姻。(圖／摘自臉書)

嫁西非富商被迫「三女侍一夫」 女星斬斷渣男喜迎第二春

2026-02-19 04:00
改編自同名小說的「流水迢迢」由任嘉倫、李蘭迪主演。(取材自微博)

原著粉也大讚 6部「古裝改編劇」口碑發酵

2026-02-18 01:28

超人氣

更多 >
可負擔健保擬降保費 調高自付額個人1.5萬、家庭3.1萬元

可負擔健保擬降保費 調高自付額個人1.5萬、家庭3.1萬元
川普國情咨文提新版退休計畫 祭每年最高1000元補貼

川普國情咨文提新版退休計畫 祭每年最高1000元補貼
滬女懷疑丈夫出軌 花9000元雇人追蹤…「私家偵探」下場慘

滬女懷疑丈夫出軌 花9000元雇人追蹤…「私家偵探」下場慘
艾普斯坦前女友受邀雀兒喜婚禮 柯林頓家族關係再遭疑

艾普斯坦前女友受邀雀兒喜婚禮 柯林頓家族關係再遭疑
勞勃狄尼洛鼓吹民眾抵抗總統 川普反擊：有病、智商低

勞勃狄尼洛鼓吹民眾抵抗總統 川普反擊：有病、智商低