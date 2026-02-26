布蘭妮在家中熱舞 詭異眼神讓人發毛 露點嚇壞老粉

布蘭妮盡情熱舞，還不慎露點。(取材自Instagram)

流行天后「小甜甜」布蘭妮 (Britney Spears)再度掀起話題。44歲的她近日社群上傳最新熱舞影片，大秀結實腹肌與修長美腿，火辣造型與大膽舞姿立刻吸引超過萬名粉絲按讚。她在跳到最激動的部分時，不慎露點，火辣畫面讓人覺得她精神狀態過於亢奮，詭異眼神讓人發毛，部分老粉絲也表示不安。留言雖關閉，仍掀起網路討論。

影片中，小甜甜布蘭妮身穿黑色繞頸內衣與紅色短版上衣，搭配開衩黑色迷你裙與黑色高跟靴，在自家客廳隨著怪奇比莉(Billie Eilish)的熱門歌曲「Bad Guy」盡情起舞，旋轉、彎腰、甩動金色長髮，舞步奔放又富個人風格。

布蘭妮在鏡頭前一度對鏡頭比出不雅手勢，她還拉低裙頭做出挑逗動作，畫面大膽，過程中甚至一度露點已用貼圖遮擋，也讓部分網友感覺到她是否精神狀態需要外界幫助。

她在貼文中寫道：「騙到你們了吧！你們以為我消失了。打扮漂亮點、穿上裙子，來吧。媽媽最懂那顆心。」不過她關閉了留言功能，似乎不希望引發過多爭議。

值得注意的是，這並非布蘭妮首次在家中瘋狂熱舞。粉絲對她的火辣行徑似乎早已見怪不怪，但每次她的動作尺度和表情依然會引發網路熱議。