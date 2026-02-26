17組藝人獲提名「搖滾名人堂」 柯林斯、夏奇拉…首次晉升

2026年搖滾名人堂入圍名單揭曉 ，今年17組入圍者有10組是首次進入投票名單；圖為柯林斯。（美聯社）

2026年搖滾名人堂(Rock & Roll Hall of Fame)入圍名單揭曉 ，菲爾柯林斯(Phil Collins)、瑪麗亞凱莉(Mariah Carey)及綠洲合唱團(Oasis)等17組藝人獲提名。今年名單涵蓋饒舌、金屬及流行等多樣樂風，展現搖滾樂對青少年文化的持續影響力，最終入選名單將於4月公布。

美聯社報導，柯林斯早已以Genesis成員身分入列名人堂，個人單飛後憑「In the Air Tonight」、「One More Night」等作品走紅，曾八度獲葛萊美 獎，並以專輯「No Jacket Required」奪下1985年度專輯。瑪麗亞凱莉曾於2024與2025年入圍，擁有19首告示牌百大單曲榜冠軍曲，她與莎黛(Sade)是繼2024年後再度獲得提名。蘿倫希爾(Lauryn Hill)則以「The Miseducation of Lauryn Hill」成為首張獲葛萊美年度專輯的嘻哈專輯。

已故音樂人亦在名單之列，包括以首張專輯「恩典」(Grace)廣受讚譽的傑夫巴克利(Jeff Buckley)於1997年逝世，擁有超過2500萬張專輯銷量的路德范德魯斯(Luther Vandross)則於2005年辭世。

今年17組入圍者中有10組為首次進入投票 名單，包括傑夫巴克利、柯林斯、梅麗莎伊瑟麗姬(Melissa Etheridge)、蘿倫希爾、INXS、新版本合唱團(New Edition)、Pink、夏奇拉(Shakira)、路德范德魯斯與武當幫(Wu-Tang Clan)。名單中也出現近期結束長期不和並重組的兄弟檔樂團——黑烏鴉合唱團(The Black Crowes)與綠洲合唱團。

搖滾名人堂基金會主席約翰賽克斯(John Sykes)表示，「這份多元且才華洋溢的入圍名單，展現了搖滾樂不斷演變的面貌與聲音，以及它對青年文化持續產生的深遠影響。」