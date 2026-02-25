我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普國情咨文啟動展銷模式 高喊「贏太多」拚選情翻盤

「屁股癢癢」別再硬撐 醫師揭：清太乾淨也可能出事

紅毯驚豔… 67歲莎嬸回春 凍齡美膚比2024年還年輕

記者陳穎╱綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
莎朗史東日前出席新片「The Bluff」首映會，被發現皮膚比過去水嫩。(路透)
莎朗史東日前出席新片「The Bluff」首映會，被發現皮膚比過去水嫩。(路透)

以電影「第六感追緝令」（Basic Instinct）走紅全球的67歲好萊塢女星莎朗史東(Sharon Stone)，近日以凍齡美貌驚艷紅毯，再度成為鎂光燈焦點。

莎朗史東於日前現身美國洛杉磯TCL中國劇院，出席電影「The Bluff」首映會。當晚她以一身俐落黑色褲裝亮相，內搭古銅色絲質襯衫，刻意鬆開幾顆鈕扣，營造隨性優雅氣場。配件部分則選擇大型水鑽胸針與耳環點綴，搭配墨綠色高跟鞋與串珠手拿包，整體造型既幹練又華麗。

妝容方面，她以粉色腮紅與鮮明紅唇強調立體五官，細緻緊實的肌膚狀態尤其吸睛。與日前在維也納歌劇舞會上落淚的模樣相比，此次現身神情自信、氣色紅潤，展現截然不同的精神面貌。

不過，她煥然一新的外貌也在網路上掀起討論，有部分網友質疑是否進行醫美療程，留言指出「幾乎認不出來」、「看起來不像她本人」、「應該有做些什麼」等聲音。但也有人認為她只是保養得宜，看起來更加年輕。

莎朗史東過去曾坦承接受肉毒桿菌與填充療程，她在2022年受訪時透露，自己曾因中風與長達9天的腦出血住院治療，為了恢復臉部肌肉功能，接受超過300次肉毒與填充注射。不過她也表示，經歷生死關頭後，對於為了美容而進行醫美的想法已有改變，選擇坦然接受自然老化。

世報陪您半世紀

中風 洛杉磯 好萊塢

上一則

75歲馬丁肖特驚傳喪女 42歲從事社工養女在住處槍傷身亡

下一則

成龍「父子同框」疑破冰…曾認太嚴厲 逼走房祖名

延伸閱讀

67歲莎朗史東超扯回春 水嫩肌像少女 昔認打300針肉毒

67歲莎朗史東超扯回春 水嫩肌像少女 昔認打300針肉毒
凍齡玉女婚變陷憂鬱 揪心內幕全說了

凍齡玉女婚變陷憂鬱 揪心內幕全說了
去年9月才與夫紅毯同框「白蓮花」女星亞歷珊卓3年婚告吹

去年9月才與夫紅毯同框「白蓮花」女星亞歷珊卓3年婚告吹
「白蓮花大飯店」性感女星驚爆婚變 紅毯最後同框「3年婚姻玩完」

「白蓮花大飯店」性感女星驚爆婚變 紅毯最後同框「3年婚姻玩完」

熱門新聞

鄭少秋以「楚留香」走紅，有過3段婚姻。本報資料照

78歲鄭少秋愛女驟逝 無法見最後一面太痛「人間蒸發3年」

2026-02-16 12:41
27歲的美國女歌手查普蘿恩1日出席葛萊美獎紅毯，上半身薄紗禮服幾近上空，紅色裙子只靠乳環掛住。(路透)

葛萊美／27歲女歌手「上空現身」 只靠乳環撐住薄紗

2026-02-01 23:10
歐陽妮妮一家人拍全家福，傅娟（左圖前排中）難得露臉。（取材自歐陽妮妮Instagram）

63歲傅娟升格當外婆 全家福高清照難得曝光

2026-02-22 02:00
王菲在央視馬年春晚節目演唱「你我經歷的一刻」。（取材自微博）

天后6度登央視春晚「誰給王菲畫的眉毛」衝微博熱搜

2026-02-18 00:08
林秀芳有過一段身心遭受折磨的婚姻。(圖／摘自臉書)

嫁西非富商被迫「三女侍一夫」 女星斬斷渣男喜迎第二春

2026-02-19 04:00
改編自同名小說的「流水迢迢」由任嘉倫、李蘭迪主演。(取材自微博)

原著粉也大讚 6部「古裝改編劇」口碑發酵

2026-02-18 01:28

超人氣

更多 >
美政府早警告 紐時：台灣晶片災難逼近 矽谷卻長期忽略

美政府早警告 紐時：台灣晶片災難逼近 矽谷卻長期忽略
WSJ：美國某些普羅大眾擁抱中式生活 華裔美國人看傻眼

WSJ：美國某些普羅大眾擁抱中式生活 華裔美國人看傻眼
好吃到讓人有「求婚」衝動的義麵 好市多剛上架

好吃到讓人有「求婚」衝動的義麵 好市多剛上架
兩位奧運冰后 劉美賢與山口同來自東灣、20歲摘金

兩位奧運冰后 劉美賢與山口同來自東灣、20歲摘金
六旬華男遊客夜闖LA遊民區 遭圍攻手機被搶

六旬華男遊客夜闖LA遊民區 遭圍攻手機被搶