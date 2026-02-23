我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

海關將停徵IEEPA關稅 美東時間24日凌晨0時起生效

大年初七被稱為「人日」 今天3不做「不富也安康」

德國政治劇情片柏林影展擒金熊 聚焦創作自由

娛樂新聞組／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
土耳其裔導演查塔克以政治劇情片「Yellow Letters」再次奪下最佳影片金熊獎。(歐新社)
土耳其裔導演查塔克以政治劇情片「Yellow Letters」再次奪下最佳影片金熊獎。(歐新社)

第76屆柏林影展揭曉得獎名單，地主國德國睽違22年，由土耳其裔導演查塔克(İlker Çatak)以政治劇情片「Yellow Letters」再次奪下最佳影片金熊獎。電影以土耳其劇場界為背景，描繪一對藝術家伴侶在政治現實中，面臨創作自由與生存困境的兩難。

在冷戰時期被譽為「世界自由之窗」的柏林影展，為歐洲三大影展中政治色彩最為鮮明的電影節，每年以選片與得獎結果回應當代政治氛圍與社會現象。

主競賽結果出爐，描繪土耳其藝術家伴侶在政治壓力下遭噤聲、失去工作並陷入經濟困境的作品「Yellow Letters」獲金熊獎。

「Yellow Letters」以安卡拉劇場界為背景，呈現創作者在政治立場與現實生存間的兩難，獲獎被視為延續影展長期關注創作自由與權力關係的傳統。

查塔克為土耳其裔德國導演，畢業於慕尼黑影視學院，長期關注體制、權力與個體之間的關係，其作品多以現實主義風格呈現社會結構下的道德困境。他曾以電影「教師休息室」(The Teachers' Lounge)代表德國角逐奧斯卡最佳外語片，逐步在國際影壇嶄露頭角。

這也是繼2004年德國導演艾金(Fatih Akin)以「愛無止盡」(Head-On)奪金熊獎後，再度有德國導演獲此殊榮，對德國電影產業具指標意義。

德國女星惠勒(Sandra Hüller)以電影「玫瑰」(Rose)獲頒銀熊獎最佳主角；評審團大獎則由土耳其導演阿爾佩(Emin Alper)的電影「庫爾圖魯什」(Kurtuluş)獲得，該片以類西部片風格描繪兩個村落之間的暴力衝突。

美國導演哈默(Lance Hammer)以失智題材作品「海上女王」(Queen at Sea)獲頒評審團獎，參與演出的英國演員考德爾馬歇爾(Anna Calder-Marshall)與寇特尼(Tom Courtenay)共同拿下最佳配角演出銀熊獎。

英國導演吉(Grant Gee)以爵士音樂家題材紀錄片「人人都愛比爾艾文斯」(Everybody Digs Bill Evans)獲最佳導演獎；最佳劇本則由加拿大電影「妮娜羅莎」(Nina Roza)獲得。

鼓勵新銳導演的「最佳首部劇情片」則由巴勒斯坦導演阿爾哈提布(Abdallah Alkhatib)以「圍城紀事」(Chronicles From the Siege)奪得，該片描繪戰火圍困下難民爭取食物、交換物資與維繫日常生活的處境。

今年柏林影展一開幕即引起不小爭議，評審團主席、德國重量級導演文溫德斯(Wim Wenders)開幕時針對中東衝突提問回應「電影創作者應與政治保持距離」一說，引輿論抨擊，質疑藝術是否真能與政治切割，相關討論延燒整個影展期間。

面對爭議，影展總監塔特(Tricia Tuttle)在閉幕典禮致詞時表示，柏林影展並非一個保持沉默的場所，即使相關討論有時令人不適、甚至招致批評，仍有其必要。

塔特強調，影展致力捍衛每個人發聲的權利，反對歧視、種族主義與去人化，並希望創造能容納多元觀點與複雜性的空間。

世報陪您半世紀

德國 土耳其 種族主義

上一則

陸毅、鮑蕾曬家庭照 2個女兒美貌被讚「星二代顏值天花板」

下一則

BLACKPINK創紀錄 YT訂閱破億喜收「紅鑽石」獎牌

延伸閱讀

撐不起票房？王鶴棣「星河入夢」遇冷… 導演道歉 他紅了眼眶

撐不起票房？王鶴棣「星河入夢」遇冷… 導演道歉 他紅了眼眶
冬奧／男子4人雪車洛赫納再登頂 馬爾吉斯創5金紀錄

冬奧／男子4人雪車洛赫納再登頂 馬爾吉斯創5金紀錄
地主德國暌違22年以政治劇情片奪柏林影展金熊獎 聚焦創作自由

地主德國暌違22年以政治劇情片奪柏林影展金熊獎 聚焦創作自由
德總理拉華防衛美關稅 訪中尋求建立「戰略夥伴關係」

德總理拉華防衛美關稅 訪中尋求建立「戰略夥伴關係」

熱門新聞

鄭少秋以「楚留香」走紅，有過3段婚姻。本報資料照

78歲鄭少秋愛女驟逝 無法見最後一面太痛「人間蒸發3年」

2026-02-16 12:41
27歲的美國女歌手查普蘿恩1日出席葛萊美獎紅毯，上半身薄紗禮服幾近上空，紅色裙子只靠乳環掛住。(路透)

葛萊美／27歲女歌手「上空現身」 只靠乳環撐住薄紗

2026-02-01 23:10
王菲在央視馬年春晚節目演唱「你我經歷的一刻」。（取材自微博）

天后6度登央視春晚「誰給王菲畫的眉毛」衝微博熱搜

2026-02-18 00:08
蔡幸娟出道多年，是很多人的青春回憶。（本報資料照）

蔡幸娟富養正妹女兒爆紅 躲債搬家16次 熬成上億貴婦

2026-02-16 10:11
林秀芳有過一段身心遭受折磨的婚姻。(圖／摘自臉書)

嫁西非富商被迫「三女侍一夫」 女星斬斷渣男喜迎第二春

2026-02-19 04:00
歐陽妮妮一家人拍全家福，傅娟（左圖前排中）難得露臉。（取材自歐陽妮妮Instagram）

63歲傅娟升格當外婆 全家福高清照難得曝光

2026-02-22 02:00

超人氣

更多 >
最高法院救了川普一把 CNN：封殺對等關稅是送上大禮

最高法院救了川普一把 CNN：封殺對等關稅是送上大禮
谷愛凌奪金後得知外婆逝世噩耗 哽咽：我昨晚還夢到了她

谷愛凌奪金後得知外婆逝世噩耗 哽咽：我昨晚還夢到了她
國安部：今起暫停機場TSA Pre、Global Entry快速通關

國安部：今起暫停機場TSA Pre、Global Entry快速通關
黎智英遭判20年 女兒公開致函谷愛凌 籲發揮影響力促中放人

黎智英遭判20年 女兒公開致函谷愛凌 籲發揮影響力促中放人
懸賞1萬元 濟南長21米、高7米「巨型鰲魚」飛了 全網急尋

懸賞1萬元 濟南長21米、高7米「巨型鰲魚」飛了 全網急尋