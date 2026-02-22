我的頻道

「肺還沒準備好」 抒情歌手巴瑞曼尼洛取消多場演唱

編譯尤寶琪／綜合報導
美國創作歌手巴瑞曼尼洛肺癌手術後復元中，取消多場演唱會；圖為巴瑞曼尼洛去年2月在葛萊美頒獎典禮前夜派對上表演。（路透）
美國創作歌手巴瑞曼尼洛肺癌手術後復元中，取消多場演唱會；圖為巴瑞曼尼洛去年2月在葛萊美頒獎典禮前夜派對上表演。（路透）

資深歌手兼音樂製作人巴瑞曼尼洛(Barry Manilow)最近接受肺癌手術，目前正在康復療養中，所以需要重新安排數場演唱會的時間。

這位82歲的老牌抒情歌手日前在社群媒體發布聲明表示，他剛剛與外科醫生進行了一次「非常令人沮喪的會面；」醫生告訴他：「巴瑞，你現在還不能進行90分鐘的演出。你的肺還沒準備好。」

曼尼洛表示，他的外科醫生告訴他，考慮到他所經歷的一切，他的身體狀況算是「非常好，但還沒準備好」，並告訴他：「你不應該進行大型演出。你撐不過去的。」

這位這位「Copacabana」的演唱者在2025年12月宣布自己被診斷出罹患肺癌，並因此需要重新安排原定於1月份展開的演唱會日期，以便接受手術。

根據他的個人網站，曼尼洛原訂於2月27日在佛羅里達州坦帕展開大型演出；但曼尼洛日前表示，他現在必須給原訂2月27日至3月17日舉行的第一輪演出，重新安排時間。

曼尼洛指出：「在我心中，我是想回歸的，但我的身體明白我的心不願承認的事實：我還沒準備好。」他說，雖然他每天在跑步機上鍛鍊三次，但他「仍然無法連續唱超過三首歌，就不得不停下來」。

「我真的非常非常抱歉，不得不再次推遲一些巡演的首輪演出！但我一旦回歸，我一定會回來！！！」他補充道。

曼尼洛說，他的外科醫生表示，他或許能夠在三月底在拉斯維加斯演出，並參加四月開始的第二輪巡演。

曼尼洛是在2025年12月，住在加州棕櫚泉時，因支氣管炎長期發作，接受了核磁共振成像(MRI)檢查，並發現肺部有一個「癌症病灶」。

「能這麼早就發現病灶，純屬幸運（也多虧了一位醫術高明的醫生），」曼尼洛當時說道，並補充說他正在接受手術切除病灶。

美國創作歌手巴瑞曼尼洛（Barry Manilow）肺癌手術後復原中，取消多場演...
美國創作歌手巴瑞曼尼洛（Barry Manilow）肺癌手術後復原中，取消多場演唱會；圖為巴瑞曼尼洛去年2月在葛萊美頒獎典禮前夜派對上表演。（美聯社）

加州 癌症 社群媒體

