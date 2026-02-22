「超級名模生死鬥」傳奇評審Miss J 曝中風不能走了

我的頻道

記者陳穎／綜合報導
Miss J昔日是時尚圈重要的走台步權威指標。（取材自Instagram）
曾在經典實境秀「超級名模生死鬥」（America's Next Top Model）以犀利台步指導與幽默毒舌風格暴紅的傳奇評審 J. Alexander（Miss J），驚傳在2022年嚴重中風，一度昏迷長達5個月，甦醒後，他不僅無法行走，連說話能力也幾乎喪失。

在最近曝光的紀錄片「真相直擊：深入超級名模生死鬥」中，現年67歲的Miss J，首度曝光抗病歷程。根據摯友兼經紀人在募資平台說明，實際情況比鏡頭中更為凶險，他在長時間昏迷後，醒來卻得從零開始，重新學習說話、站立與行走，每一個動作都得付出巨大努力。

為了復原，他在復健中心待了近1年半，其間仍反覆對抗小中風與癲癇發作，甚至4度住院治療。昔日站在伸展台上示範氣場步伐、被封為「台步女王」的他，如今為了日常走路拚盡全力，對比令人心疼，節目播出後，也讓不少粉絲心痛落淚。

雖然Miss J已挺過生死關卡，龐大的醫療費與長期復健支出卻成為沉重負擔。經紀人已在發起募資，目標10萬美元，盼外界伸出援手。令人感嘆的是，昔日並肩作戰的主持人泰拉班克斯，至今尚未探望過他。他語帶玩味地說：「她會來吧，但還沒來；我是教人走台步的人，現在卻不能走路了。」道盡無奈與堅強。

