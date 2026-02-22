「實習醫生」男星艾瑞克丹恩 給2個女兒遺言留4人生經驗

我的頻道

編譯尤寶琪／綜合報導
好萊塢男星艾瑞克丹恩罹患「漸凍人症」53歲離世，他在去世前幾個月曾拍攝紀錄片，給兩個女兒留下最後的深情寄語。（美聯社）
好萊塢男星艾瑞克丹恩罹患「漸凍人症」53歲離世，他在去世前幾個月曾拍攝紀錄片，給兩個女兒留下最後的深情寄語。（美聯社）

罹患俗稱「漸凍人症」的肌萎縮性側索硬化症(ALS)的好萊塢男星艾瑞克丹恩(Eric Dane)，在公開病情近一年後不幸離世，享年53歲；他在去世前的幾個月裡，特地在為Netflix拍攝的紀錄片中，給兩個女兒，15歲的比莉(Billie)和14歲的喬治亞(Georgia)，留下了最後的深情寄語。

曾出演過熱門影集「高校十八禁/亢奮」(Euphoria)、「實習醫生」(Grey's Anatomy)的迪恩過世後，Netflix也隨之將他的這部紀錄片上架，好讓粉絲們得以一窺戴恩臨終前的感悟。

據報，這部名為「Famous Last Words: Eric Dane」的50分鐘紀錄片，是祕密錄製，且事先協議好在他去世後才發行。

這場與葛妮絲派特洛(Gwyneth Paltrow)丈夫布萊德佛查克(Brad Falchuk)的訪談，在接近尾聲時，迪恩看著鏡頭，直接留言給他兩個女兒說到：「比莉和喬治亞，這些話是說給妳們聽的。我盡力了。有時我磕磕絆絆，但我盡力了。」

迪恩解釋說，他想分享自己從疾病中學到的最後四條人生經驗。

「首先，活在當下，就在此時此刻。這很難，但我學會了，」戴恩說到，「多年來，我常常會神遊物外，長時間沉浸在自己的思緒中，飽受擔憂、自憐、羞愧和懷疑的折磨。我反覆回想過去的決定，質疑自己。『我不該這麼做。我根本不該那樣做。』不要在這樣了。 」

「第二，去愛。不一定非得愛上某個人，雖然我也建議去愛人。但要愛上某件事，」他說，「找到你的熱情所在，你的快樂源泉。找到讓你每天早上都充滿動力起床的那件事。」

「第三，要慎重選擇朋友。找到真正屬於你的人，也讓他們找到你，然後全心全意地投入其中，」迪恩說，「最好的朋友會回報你。不加評判，不附加任何條件，也不問任何問題。」

「最後，要用盡全力，保持尊嚴地去戰鬥。無論面對健康或其他方面的挑戰，都要戰鬥，」他說。 「所以，當意想不到的事情發生時，一定會發生的，因為這就是人生，要勇敢地面對它，即使看起來或感覺上難以逾越。」

Netflix 艾瑞克 好萊塢

