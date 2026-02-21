雅各艾洛迪炙手可熱 傳將接任007情報員龐德

我的頻道

編譯尤寶琪／綜合報導
雅各艾洛迪傳有望拿下龐德這個經典角色。（路透）

雅各艾洛迪（Jacob Elordi）現在是好萊塢最炙手可熱的男演員之一，但這是否為他贏得他演員生涯最重要的角色邀約呢？

答案是，還沒，至少目前還沒有官方消息傳出。

根據Deuxmoi網站在18日下午的爆料，這位出演「咆哮山莊」(Wuthering Heights)和「科學怪人」(Frankenstein)的明星已經收到邀約，在加拿大電影導演丹尼維勒納夫(Denis Villeneuve)執導、亞馬遜美高梅影業(Amazon MGM Studios)出品的007電影中飾演龐德(Bond)。

如果艾洛迪能拿下龐德這個經典角色，取代丹尼爾克雷格(Daniel Craig)成為新一代007，那這位才28歲的男星，將會成為史上演出這位知名英國情報員，最年輕、身高最高，且是繼喬治拉贊貝(George Lazenby)之後，第二位扮演龐德的澳洲演員；而且，在艾洛迪出演了許多性格複雜或令人厭惡的角色之後，相信粉絲們一定會很高興看到他扮演一個充滿魅力且動作戲滿滿的角色。

這也並非是艾洛迪第一次被傳登上龐德演員候選名單，早在2023年時就曾有傳言；當時，有人直接詢問艾洛迪是否有可能出演龐德時，他回答表示：「這很棒⋯⋯我很高興大家想讓我參演他們的電影。這讓我非常開心。」

隨著這消息在社群媒體上傳播開來，不少龐德粉絲紛紛登上各大社群媒體平台，對這次選角傳言表達意見，其中大多數人表示失望。

不少社群媒體X的用戶，也紛紛推薦了他們心目中，飾演龐德的理想演員，包括英國男星卡倫透納(Callum Turner)、亞倫泰勒強森(Aaron Taylor-Johnson)、伊卓瑞斯艾巴(Idris Elba)、湯姆霍蘭德(Tom Holland)、哈里斯迪金森(Harris Dickinson)和史考特羅斯馬許(Scott Rose-Marsh)等人。

英國男星卡倫透納也被網友點名飾演龐德。（歐新社）

